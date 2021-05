Ropa zaliczy najsłabszy tydzień od marca

Ceny ropy na giełdach paliw lekko się wahają, a ten tydzień będzie dla notowań WTI i Brent najsłabszy od marca. Na rynkach może pojawić się więcej surowca z Iranu, bo negocjacje dotyczące umowy nuklearnej z tym krajem przebiegają pomyślnie - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 62,05 USD, wyżej o 0,19 proc.

Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 65,06 USD za baryłkę, niżej o 0,09 proc.

Podejrzewam, że ceny ropy pozostaną pod presją, dopóki nie będzie jasności, co do zniesienia amerykańskich sankcji na Iran - mówi Daniel Hynes, starszy strateg ds. rynków towarowych w Australia & New Zealand Banking Group Ltd.

W tym tygodniu w Wiedniu odbyła się czwarta runda rozmów na temat odnowienia porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku.

Przedstawiciele Unii Europejskiej i Rosji podkreślali, że w prowadzonych rozmowach osiągnięto wyraźne postępy.

W negocjacjach brały udział delegacje z Iranu oraz Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Teheran nie zgodził się na obecność Stanów Zjednoczonych.

W czwartek prezydent Iranu Hassan Rouhani poinformował, że światowe mocarstwa zaakceptowały, aby sankcje na jego kraj zostały zniesione, chociaż szczegóły i drugoplanowe kwestie wymagają jeszcze dopracowania.

Umowa nuklearna z Iranem z 2015 r. zakładała, że Iran zmniejszy w znacznym stopniu produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie ze strony irańskiej sankcje gospodarcze.

W 2018 r. prezydent USA Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone z porozumienia i nałożył na Iran nowe sankcje gospodarcze. Teraz prezydent USA Joe Biden chce odnowienia umowy nuklearnej.

Powrót do porozumienia z Iranem z 2015 r. spowoduje, że po zniesieniu sankcji USA na ten kraj wzrosną dostawy irańskiej ropy.

Na giełdzie NYMEX w N.Jorku ropa WTI staniała podczas poprzedniej sesji o 2,2 proc.

Brent na ICE straciła w czwartek 2,3 proc., a w tym tygodniu zniżkowała o 5,1 proc. - najmocniej od 19 marca.