Ropa zyskuje po silnym spadku zapasów benzyny

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA drożeje w reakcji na silny spadek amerykańskich zapasów benzyny - w ciągu dwóch tygodni zmniejszyły się one aż o 25 mln baryłek - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 64,94 USD, wyżej o 0,78 proc.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 68,38 USD za baryłkę, wyżej o 0,71 proc.

Zapasy benzyny w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 11,9 mln baryłek, czyli o 4,9 proc. do 231,5 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

W ciągu ostatnich 2 tygodniu zapasy te spadły aż o 25 mln baryłek, a zapotrzebowanie na nią jest obecnie w USA najwyższe od listopada 2020.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły z kolei w USA w ubiegłym tygodniu o 5,5 mln baryłek, czyli o 3,8 proc. do 137,5 mln baryłek.

Analitycy wskazują, że ropa mogłaby mocno zdrożeć, gdyby nie dane o amerykańskich zapasach ropy, które wzrosły o 13,8 mln baryłek, czyli o 2,8 proc. do 498,4 mln baryłek.

Na rynkach rośnie już tymczasem "apetyt" na irańską ropę - Chiny znacząco zwiększają zakupy tego surowca, podczas gdy inne kraje jeszcze czekają na zniesienie sankcji USA nałożonych na Iran.

W 2015 roku Iran zawarł z USA, Rosją, Chinami, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami porozumienie, w ramach którego irański program nuklearny miał zostać znacznie ograniczony w zamian za zniesienie międzynarodowych sankcji na ten kraj.

Z umowy w 2018 roku wycofały się USA - za rządów prezydenta Donalda Trumpa - przywracając sankcje na Iran. Od tego czasu również Iran stopniowo przestał wywiązywać się z zapisów porozumienia i nałożonych ograniczeń.

Nowy prezydent USA Joe Biden zapowiedział powrót do porozumienia, dał jednak do zrozumienia, że to Iran musi najpierw powrócić do ścisłego stosowania się do jego zapisów. Władze Iranu ogłosiły, że powrócą do porozumienia, jeżeli USA zniosą sankcje gospodarcze.

Na zakończenie poprzedniej sesji ropa w USA zyskała 0,7 proc., a Brent na ICE zdrożała o 38 centów.