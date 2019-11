Ropociąg Brody-Płock z przedłużoną umową środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie przedłużył do października 2023 r. ważność decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy ropociągu z Brodów na Ukrainie do Płocka z możliwością przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim – podała koordynująca projekt spółka „Sarmatia”.

Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia" zostało powołane w 2004 r. przez ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" - obecnie PERN oraz Ukrtransnaftę, czyli spółki zarządzające siecią magistrali surowcowych w Polsce i na Ukrainie. Jako cel działalności "Sarmatii" wyznaczono realizację projektu przedłużenia rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W 2007 r. udziałowcami spółki zostały kolejne podmioty: z Azerbejdżanu - State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR), z Gruzji - Georgian Oil and Gas Corporation (GOGC) oraz z Litwy - Klaipedos Nafta.W 2011 r. ukraińska magistrala Odessa-Brody, która wcześniej realizowała dostawy ropy na wschód z Brodów do Odessy, zaczęła tłoczyć surowiec w kierunku zachodnim, na Białoruś do rafinerii w Mozyrzu.Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem, a także dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić od 2016 r. transport w ciągu roku do 10 mln ton ropy głównie z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano wcześniej na 2 mld zł.W 2013 i 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce. W listopadzie 2018 r. Rada zatwierdziła nową listę tzw. projektów wspólnego zainteresowania, na której wśród projektów istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej znalazły się dwa przedsięwzięcia, w tym budowy rurociągu Brody - Adamowo ze statusem projektu ogólnego zainteresowania Wspólnoty Energetycznej. Projekty takie mają prawo do przyspieszonego trybu uzyskania niezbędnych dla budowy pozwoleń oraz innych instrumentów unijnego wsparcia.Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa Unii Europejskiej i sześć krajów na Bałkanach, m.in. Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.Jak wynika z danych publikowanych przez "Sarmatię", PERN i Ukrtransnafta mają tam po 28,79 proc. udziałów, SOCAR - 25,32 proc, GOGC - 16,09, a Klaipedos Nafta - 1 proc.