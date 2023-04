Rosja coraz bardziej zdesperowana, paliwa do Iranu eksportuje koleją

W związku z unijnymi sankcjami na import benzyny i oleju napędowego z rosyjskich rafinerii pilnie poszukiwane są nowe rynki zbytu. Zgodnie z umową podpisaną z Iranem Rosja rozpoczęła eksport paliw z wykorzystaniem transportu kolejowego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Zachodnie sankcje nałożone na rosyjskie produkty ropopochodne zwłaszcza na olej napędowy i benzyny zmuszają do pilnego szukania nowych rynków zbytu. Jednym z nich stał się obecnie Iran. Ten kraj od lat wykluczony jest ze światowego rynku handlu ropą naftową. Dodatkowo w związku z brakiem zdolności rafineryjnych produkuje zbyt mało paliw na potrzeby rynku wewnętrznego.

W końcu minionego roku rosyjski wicepremier Aleksander Nowak ogłosił podpisanie dwustronnej umowy handlowej w sprawie rozpoczęcia handlu z Iranem. Jednak dostawy rozpoczęły się dopiero w 2023 roku. Jak podaje agencja Reutersa, z dokumentów, do których dotarli dziennikarze, wynika, że w lutym i w marcu Rosja dostarczyła do Iranu do 30 tysięcy ton benzyny i oleju napędowego.

Transport odbywa się drogą kolejową z wykorzystaniem infrastruktury tranzytowej w Kazachstanie i Turkmenistanie. Cysterny rozładowywane są w terminalu zlokalizowanym tuż za granicą irańską, a paliwo trafia na stacje benzynowe w północnej części kraju. Testowane są także transporty niewielkimi tankowcami, które płyną przez Morze Kaspijskie.

Choć mowa jest o niewielkich wolumenach, to rosyjskie koncerny są zainteresowane eksportem, szczególnie oleju napędowego, ponieważ dostawy drogą morską są obecnie dużo droższe ze względu na wzrost kosztów frachtu i ubezpieczenia ładunku.

Jednak w zwiększeniu dostaw kolejowych największą przeszkodą jest zły stan torów i brak odpowiedniego zaplecza technicznego, szczególnie w Turkmenistanie, do obsługi pociągów towarowych. Brakuje także cystern, które obecnie są ściągane z różnych części kraju po to, żeby można było formować wahadła obsługujące ten eksport.