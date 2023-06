Rosja ma coraz większy problem. Wpływy z ropy i gazu załamały się

Jak poinformował Bloomberg, dochody Rosji z ropy naftowej i gazu ziemnego spadły w maju o ponad jedną trzecią w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Choć Moskwa nałożone przez kraje zachodu sankcje (po ataku Rosji na Ukrainę) określa jako niesprawiedliwe i nieprzynoszące żadnych ujemnych skutków, to najnowsze dane dotyczące wpływów do rosyjskiego budżetu zadają kłam tym twierdzeniom.

Sankcje odnoszą skutek, a Rosja ma problem.

Wpływy budżetowe z podatków od ropy i gazu spadły o 36 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym do 570,7 mld rubli (7 mld dol.) - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

- Podatki od ropy naftowej i produktów ropopochodnych, które w maju stanowiły 75 proc. całkowitych dochodów z węglowodorów, spadły o 31 proc. do 425,8 mld rubli – wylicza Bloomberg.

Majowe dane są o tyle kluczowe, że ten miesiąc w ubiegłym roku był jeszcze względnie normalny w eksporcie rosyjskich węglowodorów. Dopiero w czerwcu np. eksport gazu zaczął topnieć w zastraszającym tempie. Tak więc porównanie maja obecnego roku z ubiegłym pokazuje skalę problemów.

Według danych rosyjskiego Ministerstwa Finansów w maju kluczowa rosyjska mieszanka eksportowa Urals kosztowała średnio 53,34 dol. za baryłkę (159 litrów).

Dochody z gazu spadły w maju o prawie 46 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym do 145 mld rubli, ponieważ jeszcze wyższe wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin nie zrekompensowały strat z ceł eksportowych. Dochody z taryf eksportowych gazu spadły o 81 proc. do 38,3 mld rubli po tym, jak rosyjski Gazprom ograniczył przepływy rurociągów do Europy, historycznie największego rynku.

Wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły 106,6 mld rubli i wynikają z przejściowego podwyższenia cła dla Gazpromu o 50 mld rubli miesięcznie w latach 2023-2025.