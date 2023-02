Rosja ma duży problem z ropą

Rosja od przyszłego miesiąca zmniejszy dobowe wydobycie ropy o pół mln baryłek. Moskwa twierdzi, że nie będzie sprzedawała surowca państwom, które nie chcą płacić za niego rynkowej ceny. To jednak tylko część prawdy.

Oficjalnym powodem zmniejszenia produkcji ropy naftowej przez Rosję jest niechęć „zbyt taniej” sprzedaży surowca.

W Rosję uderza tzw. pułap cenowy.

Moskwa próbuje znaleźć nowych odbiorców surowca.

- Rosja zamierza ograniczyć wydobycie ropy o 500 000 baryłek dziennie w marcu - powiedział dziennikarzom wicepremier Aleksander Nowak.

Rosja twierdzi, że pułap cenowy jest krzywdzący i nierynkowy

- Dzisiaj sprzedajemy cały wydobyty wolumen ropy, jednak, jak już wcześniej wspomniano, nie będziemy sprzedawać ropy tym, którzy bezpośrednio lub pośrednio przestrzegają zasad „ceny maksymalnej. W związku z tym Rosja dobrowolnie obniży produkcji o 500 tys. baryłek dziennie. To przyczyni się do przywrócenia relacji rynkowych – powiedział Nowak.

Przypomnijmy, że cena maksymalna ma za zadanie ograniczenie zysków Rosji z eksportu ropy. Te w większości były bowiem przeznaczone na finansowanie machiny zbrojnej Putina. Pułap cenowy został wprowadzony jako jedna z form sankcji na Rosję, po tym, gdy ta w ubiegłym roku napadła na Ukrainę.

Pułap cenowy został wprowadzony przez kraje G7 i UE i umożliwia firmom z tych krajów transport rosyjskiej ropy tylko wtedy, gdy jest ona sprzedawana po cenie nie wyższej niż ustalony przez nie poziom. 5 grudnia 2022 roku wszedł w życie unijny zakaz sprowadzania ropy z Federacji Rosyjskiej drogą morską, a 5 lutego 2023 roku – embargo UE na rosyjskie produkty ropopochodne.

Ceny graniczne ustalono na 60 dol. za baryłkę dla ropy, 100 dolarów za baryłkę dla produktów ropopochodnych sprzedawanych z premią w stosunku do ropy (benzyna i olej napędowy), 45 dol. za baryłkę - dla produktów ropopochodnych sprzedawanych z rabatem w stosunku do oleju (oleju opałowego).

Jak powiedział Nowak, Rosja uważa mechanizm pułapu cenowego za „ingerencję w relacje rynkowe i kontynuację destrukcyjnej polityki energetycznej krajów kolektywnego Zachodu”.

Moskwa poszukuje nowych odbiorców na swą ropę, ale ma z tym problemy

- W przyszłości może to nie tylko doprowadzić do zmniejszenia inwestycji w sektorze naftowym, a co za tym idzie, niedoboru ropy w przyszłości, ale także rozszerzyć się na inne sektory światowej gospodarki z podobnymi konsekwencjami – ostrzega Nowak.

Rosyjski polityk wcześniej informował, że wydobycie ropy w Rosji, mimo nałożonych sankcji, od kilku miesięcy utrzymuje się na stabilnym poziomie: 9,8 - 9,9 mln baryłek dziennie.

Jednak rosyjskie plany ograniczenia produkcji mają drugie dno. Według ekspertów Rosja nie potrafi znaleźć nowych klientów na swój produkt. Problemem jest brak wystarczających dróg transportu. Sama ropa z Rosji nie nadaje się do przerobu w większości zagranicznych rafinerii.

Nic więc dziwnego, że Moskwa próbuje znaleźć nowych, czasem dość egzotycznych odbiorców na swój surowiec. Po raz pierwszy rosyjską ropę zaczął importować Pakistan, kolejnym kierunkiem eksportu ma być Mali.

Jednak bez klientów zwłaszcza z Europy, Rosjanom nie uda się eksportować ropy w dotychczasowym wymiarze.