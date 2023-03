Rosja ma poważny problem. Musi szukać paliwowych inwestycji coraz dalej

Rosja i Kongo podpiszą umowy w sprawie budowy pomiędzy największymi miastami afrykańskiego państwa rurociągu na produkty naftowe. To początek współpracy, która może w przyszłości zaowocować nawet budową rafinerii.

Jak powiedział ambasador Rosji w Kongo Gieorgij Czepik, gazociąg łączyłby Pointe-Noire i stolicę republiki – Brazzaville.

W budowie miałyby partycypować zarówno miejscowe, jak i rosyjskie firmy. Także Rosjanie mieliby współfinansować inwestycję. Sama budowa miałaby być wstępem do dużo większego zaangażowania się Rosji w tym jednym z największych afrykańskich państw. W grę wchodzi budowa nawet niewielkiej rafinerii, dostosowanej do przerobu rosyjskiej ropy.

Rosjanie zapowiadają, że umowa to wstęp do kolejnych porozumień z krajami Afryki, do jakich ma dojść przed zaplanowanym na lipiec tego roku szczytem w Petersburgu: Rosja – Afryka.

Dla Rosji zaangażowanie się w Afryce to konieczność. Po tym jak Moskwa napadła na Ukrainę, od Rosji odwróciło się wiele krajów.

Moskwa ma problem ze zbytem surowców, stąd zwrócenie się ku nowym potencjalnym klientom.