Rosja ma poważny problem. Na horyzoncie widmo braku paliwa

Kurs giełdowy benzyny Premium-95 w europejskiej części Rosji ustanowił rekord i pierwszy raz w historii przekroczył poziom 64 tys. rubli za tonę. Na horyzoncie pojawiło się widmo braku paliwa.

Po czterech dniach wzrostów, w piątek rano kurs najpopularniejszej benzyny w Rosji najpierw przekroczył 64 tys. rubli za tonę, by sięgnąć kwoty prawie 64,5 tys. W przeliczeniu na złotówki obecnie najpopularniejsze rosyjskie paliwo na giełdzie kosztuje 3233 zł za tonę. Dla porównania nasza benzyna Pb 95, podobnej jakości, kosztuje obecnie w hurcie około 5180 zł za tonę.

Jednak choć cena paliwa w Rosji wydaje się niska, to budzi spore kontrowersje. Głównym powodem jest to, że Rosja jest jednym z trzech czołowych producentów ropy naftowej. Tradycyjnie więc ceny paliwa w tym kraju były na dość niskim poziomie. Tymczasem w porównaniu z ubiegłym rokiem podrożało ono o dwucyfrowy wskaźnik.

Co jest powodem drożejącego paliwa w Rosji? Z pozoru nie ma to uzasadnienia, zwłaszcza że Rosja z powodu sankcji przestała eksportować paliwa do wielu tradycyjnych europejskich odbiorców. Zarówno benzyny jak i diesla powinno być obecnie nadmiar.

Jednak należy pamiętać, że po napaści Rosji na Ukrainę, na Moskwę zostało nałożonych szereg sankcji. Najboleśniejsze są te dotyczące technologii. Wiele mniejszych rosyjskich rafinerii cierpi z powodu braku części zamiennych do swoich instalacji. Co gorsza sytuacja z biegiem czasu może się pogorszyć.

Odpowiedzią może być produkcja paliw o gorszych parametrach. Tyle, że nie rozwiązuje to problemu. Ogromna większość zarejestrowanych w Rosji samochodów osobowych spala właśnie paliwo premium. Gorszej jakości benzyna nie może być w nie wlewana. Koniec końców niedobory najbardziej popularnego paliwa mogą się pogłębiać.