Rosja ma problem z wysyłką ropy. Winne silne mrozy

Rosja z powodu silnych mrozów i braku infrastruktury do ogrzewania wagonów ma problemy z eksportem ropy.

Po zaatakowaniu Ukrainy na Rosję zostało nałożonych szereg sankcji. Szczególnie bolesne są te, które dotyczą eksportu rosyjskich węglowodorów. To one bowiem poprzez podatki i cła zapewniają rosyjskiemu budżetowi gros dochodów.

Moskwa nie mogąc sprzedawać ropy do Europy, zdecydowała się zwiększyć podaż na rynek azjatycki. Znaczna część ropy do tamtejszych terminali przeładunkowych dostarczana jest koleją. I tu zaczynają się problemy.

Jak poinformowały w poniedziałek Koleje Rosyjskie, w szeregu terminali Dalekowschodniego Okręgu Federalnego występują problemy z przeładunkiem ropy.

- Kilka terminali portowych na Dalekim Wschodzie ma trudności z rozładunkiem ropy i produktów ropopochodnych, co prowadzi do niewywiązywania się z zobowiązań wobec innych uczestników łańcucha transportowego - poinformowały Koleje Rosyjskie.

W niektórych terminalach spadek przeładunków sięga ponad 80 proc. Skąd wynikają te problemy? Na dużej części obszaru Rosji panują silne mrozy. To powoduje, że opróżnianie cystern jest utrudnione. Rozwiązaniem byłoby podgrzewanie zbiorników np. parą. Jednak takich systemów brakuje, a w niektórych terminalach nie ma ich wcale.

- Dalszy wzrost przesyłek do niektórych terminali może doprowadzić do nagromadzenie wagonów, oraz opóźnienia w dostawie innych towarów. W związku z tym Koleje Rosyjskie zostały zmuszone do ograniczenia przyjmowania towarów do transportu do niektórych terminali do 6 lutego - poinformował monopolista.

Na razie nie wiadomo, o ile może się zmniejszyć poprzez wschodnie terminale eksport ropy i produktów ropopochodnych.

Dziennik Kommiersant, powołując się na źródła branżowe już jednak poinformował, że koncerny naftowe skarżą się do władz w Moskwie na ograniczenie przez rosyjskich kolejarzy wysyłki ropy do niektórych terminali.