Rosja nie chce być już tylko "stacja benzynową"

Po pięciu latach największa rosyjska spółka naftowa Rosnieft i władze Rosji powróciły do planów budowy na Dalekim Wschodzie gigantycznego kompleksu petrochemicznego. Na początku miałby on przerabiać 15,4 mln ton ropy naftowej. To kolejna rosyjska inwestycja, która ma sprawić, że miejscowe firmy przestaną być tylko dostawcami surowców i najprostszych związków chemicznych.

Moskwa chce zarabiać na produkowanych węglowodorach więcej niż dotychczas.

Kreml namawia rosyjskie firmy do produkcji wysokomarżowych wyrobów.

Rosyjskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na pomoc państwa w budowie infrastruktury towarzyszącej.

Sprawą interesuje się minister