Rosyjscy producenci ropy dostarczyli pierwsze ładunki ropy typu CPC (Caspian Pipeline Consortium), czyli mieszanki ropy kazachskiej i rosyjskiej, do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, otwierając w ten sposób nową trasę eksportu dla swojego surowca.

Jak informuje Reuters, rosyjski potentat Łukoil i prywatna firma naftowa CenGeo wysłali po raz pierwszy w historii ładunki ropy typu CPC do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Odbiorcą był emiracki koncern naftowy ADNOC.

CPC Blend to ropa naftowa transportowana systemem przesyłom, zarządzanym przez Caspian Pipeline Consortium, w którym jedną czwartą udziałów kontroluje Rosja.

W przeciwieństwie do krajów zachodnich Zjednoczone Emiraty Arabskie nie nałożyły sankcji na Rosję. Ponadto ropa typu CPC nie podlega sankcjom, jeśli jest pochodzenia kazachskiego, a udowodnienie tego jest wyjątkowo trudne, o czym informował portal WNP.PL.

Po co jednak Zjednoczonym Emiratom Arabskim rosyjska ropa, skoro kraj ten posiada siódme największe z dostępnych zasobów ropy naftowej i gazu na świecie?

Emiraty importują różne gatunki ropy do swoich rafinerii, wykorzystując różnice cenowe do optymalizacji produkcji swoich rafinerii. Cytowani przez Reuters traderzy oceniają, że dostarczona do Emiratów ropa CPC Blend jest tańsza niż ropa Murban ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Tymczasem Moskwa nieustannie szuka nowych kierunków zbytu dla swojego surowca po nałożeniu przez Zachód sankcji. Ten trzeci co do wielkości eksporter ropy na świecie w ciągu ostatniego roku przekierował większość swojej ropy do Chin, Indii i Turcji. Rosja wysłała także w tym czasie ładunki do takich krajów, jak Brazylia, Sri Lanka i Pakistan. Teraz do tej listy dołączyły Zjednoczone Emiraty Arabskie.