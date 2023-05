Rosja podkręca eksport ropy przez swoje europejskie porty

Według informacji przekazanych przez Agencję Reutersa w maju tego roku Rosja zwiększy eksport ropy naftowej z europejskich portów do najwyższych poziomów od 2019 roku. Każdego dnia zamierza wysyłać w świat 2,42 miliony baryłek.

Z dokumentów, do których dotarła Agencja Reutersa, wynika, że w maju tego roku Rosja zwiększy eksport drogą morską ze swoich portów zlokalizowanych nad Bałtykiem i Morzem Czarnym do najwyższego poziomu od prawie czterech lat. W ten sposób zaspokojony zostanie popyt ze strony azjatyckich odbiorców zwłaszcza w Indiach, Pakistanie, ale także w Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Eksport z Primorska i Ust-Ługi oraz Noworosyjska osiągnie średnio 2,42 miliony baryłek dziennie. Dla porównania w kwietniu to było 2,38 miliona baryłek. Poziom przekroczy sprzedaż w miesiącach poprzedzających obostrzenia pandemiczne w 2019 roku.

Przy obecnej cenie ropy naftowej na światowych giełdach rosyjscy eksporterzy nie mają żadnych problemów z podpisywaniem kontraktów na dostawy uwzględniające poziom 60 dolarów za baryłkę ustalony 5 grudnia 2022 roku przez państwa Unii Europejskiej, G7 i Australii.

Cena bez frachtu i kosztów załadunku jest akceptowana przez zachodnie towarzystwa co umożliwia bezproblemowe ubezpieczenie towaru. Przy tak dużym zapotrzebowaniu na ropę przesyłka ropy Urals z portów bałtyckich do Indii w ciągu zaledwie 10 dni z 7,5 miliona dolarów do 7,7 miliona dolarów.

W maju część rosyjskich rafinerii ma przeglądy techniczne stąd na rynku pojawiła się większa podaż surowca.