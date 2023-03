Rosja ponownie zwiększa eksport ropy do tureckich rafinerii

Dostawy rosyjskiej ropy naftowej typu Urals do tureckich rafinerii osiągnęły w lutym tego roku najwyższy poziom od czterech miesięcy. Największym odbiorcą jest obecnie rafineria STAR należąca do azerskiej państwowej firmy naftowej SOCAR.

W ramach sankcji nałożonych przez Unię Europejską i państwa G7 na Rosję od piątego grudnia ubiegłego roku wprowadzono embargo na sprowadzanie z tego kraju ropy naftowej drogą morską. Ustalono także limit cenowy 60 dolarów za baryłkę na surowiec typu Urals, który jest sprzedawany do państw trzecich.

Po tej decyzji głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy są obecnie Chiny i Rosja, a także Turcja. Rosnący od kilku miesięcy eksport rosyjskiej ropy do Turcji może zniweczyć zachodnie próby ograniczenia rosyjskich przychodów ze sprzedaży węglowodorów.

Analitycy rynku frachtowego wskazują, że w marcu mogą także znacząco obniżyć się stawki za przewóz ropy tankowcami, a popyt na paliwa z racji nadchodzącej wiosny powinien delikatnie wzrosnąć.

Według amerykańskiej firmy Refinitiv Eikon, która jest dostawcą danych o rynkach finansowych i surowcowych, w lutym 2023 roku do tureckich portów trafiło 860 tysięcy ton rosyjskiej ropy typu Urals. W styczniu było to 620 tysięcy ton, a w grudniu 370 tysięcy. Od czterech miesięcy wielkość dostaw systematycznie rośnie.

Dostawy rosyjskiej ropy do rafinerii STAR należącej do azerskiego państwowego koncernu paliwowego SOCAR osiągnęły w minionym miesiącu dzienny poziom 100 tysięcy baryłek. Pozwala to na zwiększenie eksportu własnej ropy wydobywanej z Morza Kaspijskiego do państw Unii Europejskiej i zastąpienie jej dostawami z czarnomorskiego portu w Noworosyjsku.