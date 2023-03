Rosja przedłuża ograniczenia w wydobyciu ropy naftowej

W komunikacie opublikowanym przez ministerstwo energii podano, że rząd rosyjski podjął decyzję o przedłużeniu do końca czerwca tego roku ograniczeń w wydobyciu ropy naftowej. Dzienne wydobycie będzie niższe o 500 tysięcy baryłek.

Ministerstwo Energii Rosji ogłosiło, że przedłużyło o kolejny kwartał do 30 czerwca tego roku ograniczenia dotyczące wydobycia ropy naftowej. Od 10 lutego 2023 roku dzienny limit produkcji ropy zmniejszono o 500 tysięcy baryłek. Oznacza to, że wydobycie wynosić będzie około 9,5 miliona baryłek.

- Zgodnie z obecną sytuacja na rynkach światowych i zapotrzebowaniem wewnętrznym na surowiec decyzja o dobrowolnym ograniczeniu wydobycia o 500 tysięcy baryłek dziennie będzie obowiązywać do czerwca 2023 roku włącznie - czytamy w ministerialnym komunikacie.

Pomimo że analitycy rynków surowcowych spodziewali się takiego scenariusza, kilka minut po ogłoszeniu komunikatu ceny ropy naftowej na giełdach światowych wzrosły. Ropa Brent z Morza Północnego podrożała o 1 procent do 74,50 dolara za baryłkę, a notowania ropy WTI (West Texas Intermediate) w Stanach Zjednoczonych zwyżkowały o 1,2 procent do 68,50 dolara za baryłkę. W tym czasie cena ropy Urals spadła o 1 procent do 48,40 dolarów za baryłkę.

W przypadku Rosji głównym powodem ograniczenia wydobycia są problemy ze zbytem ropy naftowej. Nałożone przez Unię Europejską i Wielką Brytanię sankcje na import surowca drogą morską oraz wprowadzony zakaz zakupów oleju napędowego bezpośrednio wpływają na zmniejszenie rosyjskiego eksportu.