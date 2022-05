Rosja straci miliardy dolarów przez unijne embargo na ropę

Rosja straci około 10 mld dolarów rocznie, gdy zacznie obowiązywać unijne embargo na ropę rosyjską - oceniła ukraińska agencja UNIAN powołując się na wyliczenia agencji Bloomberga.

Według ocen, które cytuje UNIAN, gdy embargo zacznie obowiązywać, Rosja będzie zmuszona sprzedawać swoją ropę do Azji. Tam zaś surowiec jest tańszy - jego cena jest niższa o około 34 dolarów za baryłkę. Wyliczenia te dotyczą zakazu importu ropy z Rosji do UE drogą morską. Dostawy tą trasą stanowią około 2/3 rosyjskiego importu ropy.

"Unijne embargo na ropę z Rosji zmusi Moskwę do oferowania surowca innym państwom po niższej cenie, a to zmniejszy jej zyski ze sprzedaży surowca. Jesteśmy najważniejszym klientem Rosji" - powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

"Celem (embarga - red.) jest sprawienie, by Rosja miała mniej środków finansowych na swoją machinę wojenną" - dodał.

Zauważył, że biorąc pod uwagę uzgodniony zakaz dostaw rosyjskiej ropy drogą morską oraz zobowiązania Niemiec i Polski do zaprzestania dostaw surowca, UE skutecznie wyeliminuje 90 procent rosyjskiego importu ropy do końca roku.

"Oczywiście nie możemy powstrzymać Rosji przed sprzedawaniem ropy komuś innemu, nie jesteśmy tak potężni. Rosja będzie musiała poszukać innego klienta. I na pewno będzie musiała obniżyć cenę" - zaznaczył.

Jak poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przywódcy UE na szczycie w Brukseli porozumieli się w sprawie zakazu importu ropy rosyjskiej do UE drogą morską.

It will allow a ban on oil imports from #Russia The sanctions will immediately impact 75% of Russian oil imports. And by the end of the year, 90% of the Russian oil imported in Europe will be banned. pic.twitter.com/uVoVI519v8 — Charles Michel (@eucopresident) May 30, 2022

Wstępnie ustalono, że restrykcjami zostanie objęta ropa sprowadzana tankowcami, natomiast wyłączone spod embarga zostaną ropociągi. Dodatkowo także Polska i Niemcy mają zrezygnować z dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń. A to zmniejszy skutecznie do końca roku około 90 procent importu ropy z Rosji do Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Europejskiej podał również, że szósty pakiet sankcji wobec Moskwy obejmie m.in. "mocno uderzające środki": wyłączenie największego rosyjskiego banku Sbierbank z systemu SWIFT, zakaz emisji dla trzech kolejnych rosyjskich nadawców państwowych (Rossija 24, Rossija RTR i TV Centr International) i sankcje personalne dla osób odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne.

"Chcemy zatrzymać rosyjska machinę wojenną i zatrzymać finansowanie rosyjskiego potencjału wojskowego za pomocą sankcji, które wywierają presję na Kreml. Tego wieczoru Rada Europejska uzgodniła szósty pakiet sankcji, który pozwoli zakazać importu rosyjskiej ropy z tymczasowym wyjątkiem dla ropy, która trafia do Europy za pośrednictwem rurociągu" - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli po zakończeniu pierwszego dnia szczytu przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.