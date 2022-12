Rosja wciąż liczy na dostawy ropy do Polski i Niemiec

Rosyjski operator ropociągów Transnieft poinformował o otrzymaniu zapytań od Polski i Niemiec w sprawie dostaw ropy na 2023 r. Orlen odpowiada, że jest gotowy na wstrzymanie importu ropy z Rosji.

Rosyjski operator ropociągów Transnieft otrzymał zapytania od Polski i Niemiec w sprawie dostaw ropy na 2023 r. — poinformował cytowany przez Reutera szef koncernu Nikołaj Tokariew w rosyjskiej telewizji państwowej Rossija 24.

Jak dodał, dostawy południową odnogą rurociągu Przyjaźń, czyli zaopatrującą Węgry, Słowację i Czechy, w przyszłym roku powinny utrzymać się na stałym poziomie.

Tokariew przekazał, że zapytanie ze strony Polski dotyczyło 3 mln ton surowca w przyszłym roku i 360 tys. ton na grudzień. Niemcy mieli się zgłosić z wnioskiem dotyczącym pierwszego kwartału.

Informacje przekazane przez Tokariewa zdementował rzecznik niemieckiego ministerstwa gospodarki, który zaprzeczył, jakoby Niemcy zamawiały rosyjską ropę. Zapewnił, że niemiecki rafinerie nie zamawiają ropy z Rosji na przyszły rok.

Orlenowi potrzebne sankcje, by wycofać się z wszystkich kontraktów na rosyjską ropę

Z kolei PKN Orlen poinformował, że nie przedłuży kontraktu na dostawy rosyjskiej ropy, który wygasa w styczniu 2023 r. Drugi z długoterminowych kontraktów z dostawcami rosyjskimi przestanie być realizowany w momencie wprowadzenia sankcji. Więcej w linku poniżej.

To kolejny raz, gdy rosyjska strona informuje o zainteresowaniu ze strony Polski i Niemiec kontynuacją dostaw ropy wbrew wcześniejszym zapowiedziom rezygnacji z surowca z tego kierunku.

Przypomnijmy, że w listopadzie rosyjski dziennik „Kommiersant” poinformował również, że Orlen złożył wniosek do Transnieftu o odbiór 3 mln ton ropy rurociągiem "Przyjaźń" w 2023 roku.

Orlen tłumaczył wówczas, że to tylko techniczne zgłoszenie zapotrzebowania na wypadek realizacji kontraktów, które obowiązują spółkę.

"To standardowa procedura, która dotyczy wyłącznie zarezerwowania potencjalnych mocy przesyłowych" - informował Orlen w oświadczeniu.

Jak wcześniej podkreślał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern nie ma tytułu prawnego do zerwania umów długoterminowych na dostawy rosyjskiej ropy i jest to możliwe tylko w przypadku nałożenia sankcji na dostawy surowca z Rosji.

Trwa dywersyfikacja kierunków dostaw ropy naftowej do Polski

Przypomnijmy, że Unia Europejska wprowadziła sankcje na import ropy z Rosji drogą morską. Jak na razie na poziomie wspólnoty nie zostały podjęte żadne decyzje w sprawie sankcji dotyczących ropociągu Przyjaźń (rus. Дружба). Z końcem roku Polska wygasi jeden kontrakt na dostawy ropy rurociągiem Przyjaźń z Rosnieftem, jednakże nadal pozostaje drugi kontrakt z Tatnieftem, który wygasa dopiero w grudniu 2024 roku.

Polska nie może, bez uprzedniego nałożenia unijnych sankcji, wycofać się z tego długoterminowego kontraktu z rosyjskim dostawcą, dlatego też, jak podaje Reuters, cytując swojego informatora: Polska zabiegała o poparcie Niemiec dla unijnych sankcji na polsko-niemieckim odcinku rurociągu Przyjaźń, aby Warszawa mogła zrezygnować z kupna rosyjskiej ropy w przyszłym roku bez płacenia kar.

Jednocześnie, Polska - jak pozostałe państwa wspólnoty - wycofała się 5 grudnia, zgodnie z sankcjami, z importu ropy z Rosji drogą morską.

Orlen podkreśla, że po rezygnacji z dostaw ropy rosyjskiej drogą morską z początkiem zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, koncern konsekwentnie dywersyfikuje dostawy ropy, w tym poprzez partnerstwa strategiczne.

"Obecnie już 70 proc. surowca do wszystkich rafinerii Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie pochodzi z kierunków alternatywnych do rosyjskiego, a jeszcze w 2015 r. do rafinerii Grupy Orlen prawie 100 proc. ropy trafiało z Rosji" - podkreśla rzeczniczka PKN Orlen Edyta Olkowicz.