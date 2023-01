Rosja wciąż szuka sposobu, jak za ropę dostawać więcej

Obowiązujący od ponad miesiąca pułap cenowy na rosyjska ropę uderza w finansowe podstawy Moskwy. Nic wiec dziwnego, że Kreml przygotowuje własne rozwiązania, które mają złagodzić sankcje.

Pod koniec grudnia Putin podpisał dekret o działaniach odwetowych w celu reakcji na nałożony przez kraje zachodnie pułap cenowy na rosyjską ropę i produkty ropopochodne [sankcje to efekt napaści Rosji na Ukrainę – przyp. aut.]. Następstwem nowych rosyjskich przepisów jest zakaz sprzedaży surowca i ropopochodnych, jeśli kontrakt zawiera zapis o cenie maksymalnej.

Zakaz dostaw ropy w ramach kontraktów z ceną górną wchodzi w życie 1 lutego 2023 roku. Datę wprowadzenia zakazu eksportu produktów naftowych objętych limitem cenowym rząd ustali później (nie wcześniej niż 1 lutego).

Problem w tym, że na Kremlu silne są obawy, iż w praktyce zakaz sprzedaży ropy z kontraktach do odbiorców którzy stosują pułap cenowy w praktyce może pogłębić problemy rosyjskiego przemysłu naftowego.

W czym rzecz?

Rosjanie eksportowali znaczne ilości ropy do Europy, a to właśnie te państwa stosują formułę pułapu cenowego. W praktyce więc Rosjanie, jeśli nie będą chcieli sprzedawać surowca do krajów stosujących formułę cenową, mogą stracić znaczna liczbę klientów. W sytuacji, gdy budżet rosyjski opiera się na eksporcie węglowodorów może się okazać, że najbardziej z powodu dekretu Putina ucierpi sama Rosja.

Zdaniem rosyjskich ekspertów może się okazać, że prezydencki dekret w istocie jest starszakiem.

- Rosyjski rząd, przede wszystkim wicepremier Aleksander Nowak i Ministerstwo Energii, uważnie śledzą zmiany cen rosyjskiej ropy - powiedział rzecznik prasowy Putina Dmitrij Pieskow.

- Oczywiście wymagana jest duża uwaga i bardzo ostrożne działania naszych odpowiednich departamentów, aby nie zaszkodzić naszemu sektorowi energetycznemu – dodał Pieskow.