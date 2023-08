Rosja z partnerami trzyma nas na paliwowej smyczy

Ropa drożeje w związku z konsekwentnym ograniczaniem eksportu przez największych producentów surowca i bijącym kolejne rekordy popytem. To złe wiadomości dla kierowców, gdyż nadzieje na obniżki na stacjach paliw mogą być płonne.

Nowy tydzień rozpoczął się od wzrostu cen surowca. Ropa Brent zdrożała o 75 centów do 85,55 dol., podczas gdy amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) kosztowała 82,05 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o 80 centów

Popyt na surowiec bije rekordy w czasie, gdy podaż surowca jest ograniczona przez największych producentów wchodzących w skład kartelu OPEC+.

Nawet obawy o kondycję chińskiej gospodarki, jednego z największych konsumentów surowca na świecie, nie wpłynęły studząco na rynek ropy.

W ubiegłym tygodniu ceną ropy rządziły Chiny. Obawy o kondycję gospodarki Państwa Środka powodowały, że ropa po siedmiu kolejnych tygodniach wzrostów zaczęła tanieć. Świat boi się potencjalnego spowolnienia w Chinach, które są jednym z największych konsumentów ropy.

Chińska gospodarka dostała wyraźnej zadyszki. Lipcowa sprzedaż detaliczna wzrosła zaledwie o 2,5 proc. rok do roku wobec oczekiwań rynkowych analityków na poziomie 4,7 proc. i poprzedniego odczytu 3,1 proc. Produkcja przemysłowa także wzrosła mniej niż oczekiwano (3,7 proc. wobec konsensusu 4,4 proc.). Stopa bezrobocia w miastach wzrosła do 5,3 proc. z 5,2 proc. w czerwcu. Rosną problemy na rynku nieruchomości. Rządząca Komunistyczna Partia Chin wyznaczyła cel wzrostu PKB na 2023 r. na poziomie 5 proc, jednak Pekin może nawet nie osiągnąć tego celu.

Świat ma nieposkromiony apetyt na ropę. Padają kolejne rekordy

Jednak obawy o popyt na ropę, w razie ewentualnego kryzysu w Chinach, są na razie równoważone przez wciąż rosnący apetyt na ten surowiec ze strony globalnej gospodarki.

W czerwcu, jak wynika z danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, światowy popyt na ropę osiągnął rekordowy poziom 103 mln baryłek dziennie (mb/d) i wiele wskazuje na to, że sierpień przyniesie kolejny rekord.

Jak tłumaczy MAE, popyt napędzany jest przez nasilone w lecie podróże lotnicze, ale także zwiększone zużycie ropy naftowej w energetyce i rosnącą chińską działalność petrochemiczną.

Zgodnie z prognozami Agencji, globalny popyt na ropę będzie rósł aż do 105,7 mln baryłek dziennie w 2028 r. Jednak z każdym rokiem dynamika zwyżek będzie coraz mniejsza, począwszy od 2024 r., gdy ma wygasnąć już efekt popandemicznego odbicia, które ustąpi miejsca osłabieniu gospodarczemu. Nie bez znaczenia ma być tu także rewolucja elektromobilności. Elektryki, które będą zastępować spalinowe auta, mają w tym horyzoncie czasowym obniżyć zapotrzebowanie na ropę.

Popyt rośnie w czasie, gdy podaż jest ograniczania. To przekłada się na ceny ropy

Prognozy te, które wieszczą spowolnienie wzrostów, nie pozostawiają jednak złudzeń – świat wciąż będzie potrzebować więcej surowca. Tymczasem najwięksi producenci konsekwentnie i wspólnie ograniczają jego podaż, co przekłada się na ceny.

Analitycy przewidują, że cięcia ze strony OPEC+ i Arabii Saudyjskiej, w połączeniu z oczekiwanym dalszym wzrostem popytu, spowodują zmniejszenie zapasów na resztę roku, wspierając ceny ropy. Nowy tydzień przynosi potwierdzenie tych prognoz.

Jak podaje Reuters, w poniedziałek ropa Brent zdrożała o 75 centów do 85,55 dol., podczas gdy amerykańska ropa West Texas Intermediate (WTI) kosztowała 82,05 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o 80 centów.

- Nadal widzimy napiętą sytuację na rynku ropy naftowej, co sugeruje, że ceny wciąż mają przestrzeń do wzrostu do końca roku - ocenia cytowany przez agencję Reuters Warren Patterson, szef działu badań nad surowcami w ING.

Podaż się kurczy. Jak wynika z wstępnych danych firmy Kpler, monitorującej ruch statków, w tym tankowców, eksport ropy OPEC+ ma spaść drugi miesiąc z rzędu w sierpniu.

- Ogólna podaż spada, popyt rośnie -podsumowuje cytowany przez agencję Reuters Stefano Grasso, analityk 8VantEdge. Jego zdaniem, o ile nie nastąpi recesja, a popyt nie spadnie lub spadnie, OPEC+ będzie mieć kontrolę nad rynkiem ropy.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.