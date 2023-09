Rosja zakręciła kurek z paliwami, bo przeżywa poważny kryzys

Zgodnie z decyzją rządu rosyjskiego operator sieci rurociągów Transnieft 22 września wstrzymał czasowo dostawy oleju napędowego oraz benzyny do portów: w Noworosyjsku na Morzem Czarnym oraz w Primorsku nad Bałtykiem.

W Rosji brakuje paliwa, o ile w Moskwie i Sankt Petersburgu niedobory są tylko na niewielkiej ilości stacji benzynowych, to szczególnie na prowincji problem jest bardzo poważny. Kiedy lokalne media pokazały długie kolejki samochodów czekających na dostawę cysternami, sprawa stała się polityczna.

Priorytet zaopatrzenia w paliwo ma wojsko, a dopiero później ludność cywilna

Na osobiste polecenie prezydenta Władimira Putina rząd dokonał oceny sytuacji i okazało się, że faktycznie brakuje paliw, a zwłaszcza oleju napędowego. Przy czym nie jest tajemnicą, że priorytet w zaopatrzeniu ma wojsko, a zwłaszcza jednostki bezpośrednio zaangażowane w agresję na Ukrainie.

Produkcja krajowa nie nadąża za popytem, dlatego Rosja postanowiła wykorzystać potencjał rafinerii na Białorusi, które teoretycznie są w stanie w ciągu roku przerobić na paliwa 22 miliony ton ropy naftowej. Rafinerie Naftan i Mozyr już teraz pracują w dużej mierze na potrzeby rosyjskiego rynku.

Od 22 września Transnieft nie dostarcza paliw do portów z przeznaczeniem na eksport

Zgodnie z decyzją rosyjskiego rządu od 22 września państwowy operator rurociągów Transnieft wstrzymał transport oleju napędowego do portów w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym i w Primorsku nad Bałtykiem. Początkowo była to decyzja czasowa, ale wydaje się, że będzie obowiązywać także w kolejnym miesiącu.

Jak podał Reuters, zgodnie z zamówieniami złożonymi na transport tankowcami w październiku 2023 roku z Primorska zostanie wyeksportowanych tylko 210 tysięcy ton oleju napędowego o niskiej zawartości siarki.

Dla porównania we wrześniu w Primorsku załadowano na statki około 1,1 miliona ton oleju napędowego. Nie jest przy tym tajemnicą, że znaczna część ładunku trafia do państw Unii Europejskiej. W związku z nadchodzącą zimą zapotrzebowanie na diesla będzie rosło co oznaczać będzie w naturalny sposób wyższe ceny.