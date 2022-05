Rosja zwiększa wydobycie ropy naftowej, ale mniej eksportuje

Dzienna produkcja ropy naftowej w Rosji w połowie maja zwiększyła się o prawie 2 proc. w porównaniu z wydobyciem w kwietniu. Co ciekawe wzrost jest głównie zasługą popytu na rynku wewnętrznym.

Średnia dzienna produkcja ropy z kondensatem w Rosji w pierwszej połowie maja wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu z kwietniem - do 1397,9 tys. ton. Jak podaje Interfax poinformowało o tym źródło zaznajomione ze statystykami branżowymi.

Według otrzymanych danych dostawy ropy naftowej do rosyjskich rafinerii w tym samym okresie wzrosły o 3,7 proc. - do 702 tys. ton na dobę, a eksport rosyjskiej ropy do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw przez system Transnieft zmalał o 4,1 proc. w porównaniu do kwietnia - do 608,6 tys. ton na dobę.

Z pierwszych komentarzy wynika, że szczególnie ciekawą informacją jest ta dotycząca spadku eksportu, przy jednoczesnym większym zużyciu na krajowe zasoby.

Wnioski jakie z tego mogą płynąć są dwa. Pierwszym jest jednak mniejsze zainteresowanie rosyjską ropą przez zagranicznych klientów. To efekt napaści Rosji na Ukrainę i odwrót od rosyjskich surowców ze strony wielu zagranicznych kontrahentów. Drugim jest wzrost popytu na paliwa w Rosji, mogący być efektem działań wojennych i wzmożonym zapotrzebowaniem na surowiec ze strony wojska.