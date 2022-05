Rosjanie chcieli do Lotosu. Szefa spółki nawet nie zapytano o zdanie

Byłem przekonany, że w 2011 r. transakcja sprzedaży Lotosu nie powinna dojść do skutku. Nikt mnie nie pytał, co myślę na ten temat - powiedział były prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz. Jak zaznaczył, spółka zakończyła wówczas realizację programu 10 +, który pochłonął 2,15 mld dol.

RMF FM podał, że rząd Platformy Obywatelskiej dopuścił w 2011 roku rosyjskie firmy do prywatyzacji Lotosu. Odbyło się to tydzień po wygranych przez PO wyborach parlamentarnych.

Miałem negatywne stanowisko, co do publicznej sprzedaży akcji Grupy Lotos wówczas. Żadne rozmowy jednak ze mną nie były prowadzone, nikt mnie pytał, co myślę na ten temat. To odbywało się poza mną - powiedział były prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowic .

Byłem przekonany, że w tamtym czasie ta transakcja nie powinna dojść do skutku. To nie był dobry czas i byłoby to mało odpowiedzialne ze względu na ekonomikę procesu. - zaznaczył. Dodał, że transakcję traktował bardziej jako ruch polityczny, rodzaj politycznej osłony.

Okazało się w niedługim czasie, że rząd postanowił wstrzymać proces sprzedaży bez rozstrzygnięcia. Jeżeli to był prawdziwy ruch to, rząd, minister skarbu, zebrał takie informacje, że to nie byłoby korzystne dla gospodarki i dla państwa - ocenił.

W poniedziałek rano RMF FM podał na swojej stronie internetowej, że rząd Platformy Obywatelskiej dopuścił w 2011 roku rosyjskie firmy do prywatyzacji Lotosu. Chodziło o pakiet 53,1875 proc. akcji spółki należących do Skarbu Państwa. Odbyło się to tydzień po wygranych przez PO wyborach parlamentarnych.

RMF FM powołało się na odtajnioną notatkę ówczesnego ministra skarbu Aleksandra Grada. Z dokumentu wynika, że wśród trzech firm, które zostały dopuszczone do procesu sprzedaży, były: rosyjska spółka OJSC TNK-BP, węgierski MOL oraz holenderska Mercuria Energy, której rosyjscy akcjonariusze działali wcześniej w Polsce jako J&S.

Prezesem Grupy Lotos był wtedy Paweł Olechnowicz. Sprawował tę funkcję od 2002r. do 2016 r. Olechnowicz zrestrukturyzował spółkę i wprowadził ją na giełdę. Program 10+ to 50 różnych instalacji m.in. instalacja destylacji ropy naftowej, ekstrakcji ROSE, hydrokraking oraz wytwórnia wodoru. Inwestycja zwiększyła moce przerobowe rafinerii o 75 proc. i przerób surowca do 10,5 mln ton. Grupa Lotos zrealizowała projekt właśnie w 2011 r.

Olechnowicz: Byłem przeciwny

"Miałem negatywne stanowisko, co do publicznej sprzedaży akcji Grupy Lotos wówczas. Żadne rozmowy jednak ze mną nie były prowadzone, nikt mnie pytał, co myślę na ten temat. To odbywało się poza mną. Byłem przekonany, że w tamtym czasie ta transakcja nie powinna dojść do skutku. To nie był dobry czas i byłoby to mało odpowiedzialne ze względu na ekonomikę procesu. Zakończyliśmy właśnie program inwestycyjny 10 +, na który wydaliśmy 6 mld zł (2,15 mld dol.). Główny właściciel (skarb państwa - red.) poczynił takie nakłady i teraz chce to sprzedać, w sytuacji kiedy należało poczekać by uzyskać dobrą wartość aktywów" - podkreślił Paweł Olechnowicz .

Dodał, że transakcję traktował "bardziej jako ruch polityczny, rodzaj politycznej osłony".

"Ta notatka była informacją poufną, że w procesie sprzedaży zostały zaakceptowane trzy firmy z prośbą, że jeśli nie będzie potrzeby, żeby nie rozpowszechniać tej notatki. Okazało się w niedługim czasie, że rząd postanowił wstrzymać proces sprzedaży bez rozstrzygnięcia. Jeżeli to był prawdziwy ruch (proces sprzedaży akcji Lotosu - red.) to, rząd, minister skarbu, zebrał takie informacje, że to nie byłoby korzystne dla gospodarki i dla państwa" - ocenił Olechnowicz.

Sprzedaż Lotosu byłaby katastrofą

Z kolei obecny prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ocenił, że sprzedaż Lotosu Rosjanom byłaby katastrofą dla gospodarki

"Transakcja sprzedaży Grupy Lotos firmie rosyjskiej oznaczałby to katastrofę dla polskiej gospodarki. Bylibyśmy całkowicie zależni od ropy rosyjskiej. Bylibyśmy praktycznie odcięci od rafinerii która jest nad morzem, to jest kwestia tego okienka morskiego w tym zakresie, w związku z tym bylibyśmy w bardzo nieciekawej sytuacji. (...)Cały Lotos by był w rękach rosyjskich" - powiedział Obajtek w TVP Info zapytany co by się stało, gdyby Lotos został sprzedany Rosjanom.

Daniel Obajtek stwierdził, że PKN Orlen jest krytykowany za fuzję z Lotosem przez opozycję, która w 2011 r. nie widziała problemu w sprzedaży całego Lotosu firmom rosyjskim.

"Jeśli zrealizowałby się czarny scenariusz pisany w 2011 r. przez ówczesny rząd, nie byłoby dzisiaj mowy o dywersyfikacji dostaw surowców, do rafinerii gdańskiej trafiałoby 100 proc. ropy z Rosji, a polski rynek byłby całkowicie uzależniony od dostaw paliw z tego kierunku" - podkreślił prezes Orlenu.

Obajtek przypomniał też wypowiedź byłego premiera Donalda Tuska, który mówił, że nic strasznego w tym nie widzi gdyby Lotos był sprywatyzowany nawet Rosjanom.

"Nie tylko Donald Tusk. Pan poseł Tadeusz Aziewicz w 2010 roku stwierdził, że Lotos należy sprywatyzować. Pan premier Donald Tusk też w 2011 roku stwierdził, że nic w tym strasznego nie widzi, gdyby Lotos został sprzedany Rosjanom, a teraz jest wielki problem, jak polska spółka chce przejąć Lotos, wzmocnić Lotos, uruchomić procesy inwestycyjne, połączyć go o następne filary w działalności, połączyć go choćby nawet w proces inwestycji i w polską petrochemię" - powiedział prezes PKN Orlen. Według niego "jest to po prostu zaklinanie ekonomii".

Odtajniony dokument, jest "swoistym skandalem"

Prezes Orlenu ocenił, że odtajniony przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina dokument, jest "swoistym skandalem".

"Tak się nie robi biznesów nie wskazuje się trzech podmiotów. W pierwszej kolejności wysyła się szerszą ofertę do wielu podmiotów na całym świecie, do podmiotów, które są podmiotami po pierwsze wolnorynkowymi, po drugie podmiotami które mogą coś zaoferować" - powiedział prezes Orlenu.

Wskazał on, że jednym z podmiotów, które znalazły się na krótkiej liście do prywatyzacji Lotosu był pośrednik w handlu ropą.

Obajtek powiedział też, że w roku 2011 w Polsce nie było żadnej dywersyfikacji dostaw ropy, a surowiec ten był kupowany od pośredników.

W sierpniu 2020 r. Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące realizacji transakcji nabycia akcji gdańskiej Grupy, a w konsekwencji przejęcia nad nią kontroli kapitałowej.

PKN Orlen poinformował w połowie stycznia, w ramach wyznaczonych wcześniej przez Komisję Europejską środków zaradczych dotyczących planowanego przejęcia Grupy Lotos, że Saudi Aramco ma kupić 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu, węgierski MOL - 417 stacji paliw Lotosu, a Unimot - bazy paliw.

Jednocześnie koncern podpisał z Saudyjczykami umowy: na dostawy ropy, współpracę w obszarze badań i rozwoju oraz wspólne analizy dotyczące inwestycji w obszarze petrochemii.