Rosjanie mają nowy kłopot z ropą. Efekt może być katastrofalny

W przypadku niektórych portów armatorzy za zawinięcie do nich życzą sobie specjalnych, bardzo wysokich stawek. Mają one zrekompensować ryzyko wynikające z zamieszek, wojny czy embarga. I właśnie taką sytuację mamy na Bałtyku - rejsy do rosyjskich portów po transporty ropy są najdroższe w historii.

Armatorzy boją się zabierać rosyjską ropę.

Stawki opłat przewozowych poszybowały do rekordowych poziomów.

Problemy z transportem mogą wpłynąć negatywnie na wydobycie rosyjskiej ropy.

Transport ropy z Rosji kosztuje obecnie dużo więcej niż przed wojną

Zła rosyjska ropa

Daleko idące skutki