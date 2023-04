Rosjanie nie odpuszczają rafinerii w Niemczech

Rosyjska spółka Rosnieft odwołała się od decyzji w sprawie zarządzania przez niemiecką Federalną Agencję Sieciową rafinerii w Schwedt. Zdaniem Rosjan to w praktyce zabór mienia.

Rosjanie nadal chcą sami zarządzać rafinerią w Schwedt.

Ich odwołanie rozpatrzy Federalny Sąd Administracyjny.

Rosyjskie firmy straciły wiarygodność biznesową.

- Postępowanie w sprawie zostało otwarte w Federalnym Sądzie Administracyjnym w dniu 17 kwietnia 2023 r. i jest prowadzone tutaj pod numerem BVerwG 8 A 2.23 – przyznała rzecznik sądu.

Spór w sprawie zarządzania rafinerią trwa już od wielu miesięcy

To kolejna odsłona sporu o zarządzanie rafinerią. Przypomnijmy, ze już w drugiej połowie ubiegłego roku rząd Niemiec zdecydował się na wdrożenie tzw. nakazu powierniczego. Polegał on na tym, że obowiązki zarządcze nad rafinerią przejęła państwowa agencja. Teraz został on przedłużony.

Rosyjski koncern Rosnieft złożył pozew przeciwko rządowi federalnemu Niemiec już w październiku 2022 roku, przekonując, że nakaz powierniczy był niezgodny z prawem.

Sprawa toczyła się przed niemieckim sądem federalnym w Lipsku. Przesłuchania świadków w marcu trwały cztery dni. Rząd federalny uzasadnił powiernictwo bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę. Odrzucił więc roszczenia Rosjan. Ci jednak odwołali się. Dalej stoją na stanowisku, że z przyczyn politycznych ich własność została zajęta.

Rosjanie są niewiarygodni jako zarządzający kluczowa infrastrukturą

Według Federalnego Ministerstwa Gospodarki niemieckie spółki-córki Rosnieftu miały zeszłego lata spore problemy w związku z sankcjami wobec Rosji. Banki i firmy ubezpieczeniowe wypowiedziały lub zagroziły wypowiedzeniem współpracy. W praktyce uniemożliwiło to prawidłowe funkcjonowanie rafinerii.

Ponadto niemieckie firmy rosyjskiego koncernu nie wykazały zainteresowania poszukiwaniem alternatyw dla rosyjskiej ropy z rurociągu Przyjaźń, która była przetwarzana przed wprowadzeniem sankcji w rafinerii w Schwedt.

Przypomnijmy, że rafineria w Schwedt jest czwartym największym tego typu zakładem w Niemczech i najważniejszym dostawcą produktów ropopochodnych, takich jak benzyna i olej napędowy, w regionie stołecznym Berlina i Brandenburgii.

Większościowym jej udziałowcem jest Rosnieft Deutschland, spółka zależna rosyjskiej grupy Rosnieft.

Czego jednak najbardziej obawiają się Niemcy? Że Ronieft podobnie jak to miało miejsce z Gazpromem, nagle przestanie działać. Oznaczałoby to ogromne problemy z zaopatrzeniem Niemiec w paliwa. Jak komentują specjaliści, po działaniach Gazpromu Rosjanie stracili wiarygodność biznesową.