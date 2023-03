Rosjanie spokojni o dostawy ropy do Europy. Odbiorcą będzie również Orlen?

Ze względu na swoje położenie geograficzne krajom Europy Środkowej trudno jest odmówić dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń - uważają Rosjanie. Ich zdaniem zakupy rosyjskiej ropy tą drogą będzie realizował także Orlen.

- Ze względu na brak dostępu do morza konsumentom ropy w Europie Środkowej szczególnie trudno jest zrezygnować z dostaw z Federacji Rosyjskiej, dlatego nie robili tego wcześniej i najprawdopodobniej nie zrobią tego teraz. Jeśli sytuacja geopolityczna się nie poprawi, to w dłuższej perspektywie Federacja Rosyjska prawdopodobnie straci te dostawy, ale to nie jest perspektywa na rok czy dwa lata – uważa cytowany przez rosyjskie media Siergiej Kaufman, analityk FG Finam.

Jego zdaniem z importu tą drogą nie zrezygnują Węgrzy i Słowacy. Bratysława być może poszukałaby innych dróg dostaw, tyle że tamtejszy koncern naftowy Slovnaft, jest kontrolowany przez węgierskiego MOL-a, a ta spółka w ostatnim czasie, mimo agresji Moskwy na Ukrainę, nie zamierza rezygnować ze współpracy z agresorem.

Kaufman zauważa także, że ropociąg Przyjaźń ma swój początek w Ałmietiewsku, przechodzi przez Briańsk, a następnie rozgałęzia się na dwa odcinki: północny (przez terytorium Białorusi w kierunku Polski i Niemiec) i południowy (przez terytorium Ukrainy w kierunku Węgier, Słowacji i Czech).

- To oznacza także, że różnie należy podchodzić do wykorzystania obu części ropociągu – zauważa analityk. Jego zdaniem, o ile południowa nitka będzie jeszcze jakiś czas wykorzystywana, to z północną mogą być problemy.

Rosyjska ropa nie jest pompowana do Niemiec rurociągiem Przyjaźń od początku 2023 roku. Transport do Polski został zakończony z końcem lutego.

Warto jednak dodać, że według dziennika Kommiersant dostawy do Polski mogą zostać wznowione w kwietniu. Według gazety PKN Orlen wystąpił o ilości przewidziane w kontrakcie z Tatnieftią (200 tys. ton ropy miesięcznie) i można je uwzględnić w planach pompowania na II kwartał 2023 r.