Rosnieft chwali się gigantycznym wzrostem zysku. Jest tylko jeden szkopuł

Koncern petrochemiczny Rosnieft pochwalił się 0,8-proc. wzrostem wydobycia i 46-proc. wzrostem przychodu, który doszedł do 323 mld rubli w I kw. 2023 r. Problem w tym, że Rosjanie podają wyniki, porównując je do IV kw. 2022 r., a nie do tego samego okresu roku poprzedniego.

Porównanie wyników finansowych, jakie zaprezentował Rosnieft, dotyczy dwóch okresów już po wprowadzeniu sankcji zachodnich na Rosję w związku z wojną na Ukrainie. Jeśli można by było podjąć się porównania do I kw. 2022 r., to wyniki byłyby prawdopodobnie inne. Jednakże w związku z dekretem prezydenta Rosji Władimira Putina wyniki za I kw. 2022 r. są utajnione.

Wyniki finansowe Rosnieftu świadczą bardziej o potrzebie sukcesu niż wymogach rzetelnej analizy finansowej

Warto jednak spojrzeć na dane z I kw. 2021 r., kiedy to w związku z pandemią przychody Rosnieftu spadły do 149 mld rubli. Z kolei w IV kw. 2020 r. przychody były zbliżone do obecnych i wynosiły 324 mln rubli. Trudno więc mówić o wielkim sukcesie w przypadku naftowego giganta z Rosji, którego przychody nie wzrosły w ciągu trzech lat.

W tym zestawieniu wyników warto zwrócić jeszcze uwagę na wycenę rubla wobec dolara, która sukcesywnie spada na przestrzeni lat, w zawiązku z inflacją. Stąd dzisiejszych wyników nie można przełożyć wprost do tych archiwalnych.

Rosjanie chwalą się też, że w I kw. 2023 r. zwiększyli wydobycie dzienne z projektu Sachalin-1, w porównaniu z kwartałem poprzednim, o 1,8 razy. Jednakże to zwiększenie wydobycia prowadzi do załamania cen ropy, co z kolei wiążą się m.in. z rozdrażnieniem politycznym bliskiego sojusznika Moskwy Arabii Saudyjskiej domagającej się od Kremla zmniejszenia produkcji.