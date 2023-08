Rosyjska firmę Łukoil-Neftochim oficjalnie bez koncesji na terminal naftowy

Bułgarski rząd oficjalnie pozbawił należący do rosyjskiego koncernu Łukoil kombinat petrochemiczny Neftochim-Łukoil licencji na używanie terminalu naftowego w porcie Rosenec pod miastem Burgas nad Morzem Czarnym. Od poniedziałku operatorem terminalu jest bułgarska państwowa firma Infrastruktura Portowa.

Parlament Bułgarii podjął decyzję o pozbawieniu licencji kombinatu w lipcu w nadziei na przejęcie kontroli nad dostawami ropy i zwiększenie wpływów z podatków.

Rząd rozważa podjęcie dalszych kroków w celu pozbawienia Łukoilu wpływu na krajową gospodarkę. W ubiegłym roku Komisja Europejska pozwoliła Bułgarii, pomimo embarga na import rosyjskiej ropy w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, nałożonego przez UE do 5 grudnia 2024 r., na import ropy na potrzeby kombinatu Neftochim-Lukoil. Obecnie przewiduje się rezygnację z tej możliwości przed terminem, co miałoby na celu ograniczenie rosyjskich wpływów w kraju. Na wniosek trzech partii popierających obecny rząd Nikołaja Denkowa - Kontynuujemy Zmiany - Demokratyczna Bułgaria, GERB i Ruchu na rzecz Praw i Swobód - przewiduje się rezygnację z derogacji na import rosyjskiej ropy.

Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w poniedziałek rozpatrywano możliwe skutki podjęcia takiego kroku.

Według analizy, do której dotarł wpływowy portal Mediapool, spowodowałby on podniesienie cen paliwa w Bułgarii. W krajach, w których już obowiązuje embargo na ropę z Rosji, ceny paliw wzrosły o ok. 8 proc. Bułgarscy analitycy liczą jednak na to, że wzrost cen nie będzie aż tak odczuwalny w ich kraju.

Ewentualne zamknięcie kombinatu byłoby bardzo ciężkim ciosem nie tylko dla regionu Burgas, ale i dla całej Bułgarii. Terminal naftowy zapewnia ponad 5 tys. miejsc pracy.

Neftochim-Łukoil importował do tej pory ok. 3 mln baryłek ropy miesięcznie, co pokrywa 80 proc. potrzeb paliwowych kraju i 10 proc. PKB, zapewniając tym samym firmie także wpływy polityczne.

Neftochim został sprzedany rosyjskiemu koncernowi w 1999 r. przez centroprawicowy rząd Iwana Kostowa. Łukoil nabył 58 proc. akcji kombinatu za 101 mln dolarów.