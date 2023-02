Rosyjska ropa jest sprzedawana prawie za bezcen

Średnia cena rosyjskiej ropy typu Urals w styczniu 2023 roku wyniosła 49,48 dol. za baryłkę, co oznacza 1,7-rotny spadek w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku - podało rosyjskie Ministerstwo Finansów.

Średnia cena baryłki (159 litrów) ropy Urals w styczniu ubiegłego roku wyniosła 85,64 dol.

Styczeń jest kolejnym miesiącem spadku średniej ceny rosyjskiej ropy. W grudniu płacono za nią średnio 50,47 dol. za baryłkę (spadek 1,44 razy).

Co ciekawe, w ciągu ostatniego roku średnia cena ropy Urals wzrosła o 10,3 proc., do 76,09 dol. za baryłkę. Było to jednak przed tym, gdy na rosyjską ropę nałożono praktycznie embargo. Jest ono następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

O tym, jak bardzo potaniała rosyjska ropa, na którą brak klientów, świadczy tzw. dyferencjał, czyli różnica pomiędzy ceną ropy typu Brent a Urals. W normalnych okolicznościach wynosi on kilka dolarów. Tymczasem obecnie to aż 41 proc. Średnia cena ropy Brent w styczniu wyniosła bowiem 84 dol.

To więcej niż w grudniu (Brent – ​​81,2 dol. wobec, 50,47 dol. za baryłkę ropy Urals).

Zdaniem analityków rzeczywista cena rosyjskiej ropy może być jeszcze niższa, bo firmy, szukając nowych kontrahentów, kuszą ich super ofertami.

Dla Moskwy niska cena sprzedaży oznacza mniejsze przychody budżetu. Jednak eksperci powątpiewają, czy w krótkim czasie znacząco wpłynie to na ograniczenie rosyjskich zdolności wojskowych.