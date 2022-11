Rosyjska ropa świetnie się sprzedaje. Oto jak omija się sankcje

Korea Południowa zaczęła importować ropę naftową z Tunezji, co oznacza, że pojawił się nowy szlak pozwalający na omijanie sankcji na zakup rosyjskiego paliwa. Łamanie embarga odbywa się majestacie prawa.

Korea Południowa jest znaczącym importerem benzyny. W 2021 roku kupiono od rosyjskich dostawców ponad 590 tysięcy ton paliwa czyli około 5,35 miliona baryłek. Stanowiło to prawie 25 procent całego zapotrzebowania. Pozostałymi kierunkami zaopatrzenia były rafinerie w Chinach i w Indiach.

Z danych z państwowego koncernu Korea National Oil Corp (KNOC), wynika, że w październiku tego roku kupiono w Tunezji 82 tysiące ton, czyli 740 tysięcy baryłek. Dla porównania w całym minionym roku z tamtego kierunku nie było ani jednego tankowca z paliwem.

Można się spodziewać, że w listopadzie dostawy będę zdecydowanie większe. Według danych globalnego dostawcy danych dla rynków giełdowych spółki Refinitiv do portów w Korei Południowej przypłynie kilka statków z ładunkiem nawet 274 tysięcy baryłek benzyny czyli 2,74 milionów baryłek.

Bardzo wiele przesłanek wskazuje na to, że mamy do czynienia z reeksportem rosyjskiego paliwa. Od sierpnia tego roku do połowy listopada do tunezyjskiego portu dostarczono 410 tysięcy ton paliwa. Dziewięć statków zostało załadowanych w porcie Noworosyjsk nad Morzem Czarnym.

Przez kilka ostatnich miesięcy importowana benzyna była przechowywana w zbiornikach, a teraz rozpoczęła się jej ekspedycja na Daleki Wschód. Przez ostatnie lata Tunezja nie importowała ropy naftowej, ani produktów pochodzących z jej rafinacji. W minionym roku jej eksport do odbiorców w Europie wynosił zaledwie średnio 21 tysięcy ton ropy naftowej miesięcznie.

Zmiana trasy transportów morskich z rosyjskim surowcem i paliwami ma na celu uniknięcie kontroli i obejście ograniczeń handlowych. Pozwala skorzystać na tańszych dostawach od rosyjskich firm.