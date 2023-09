Rosyjska ropa w Czechach. Orlen zapewnia, że nie zwiększył zakupów

Import rosyjskiej ropy do Czech rośnie. Surowiec trafia do rafinerii, która jest kontrolowana przez polski Orlen. Koncern zaprzecza jednak, że zwiększył import rosyjskiego surowca - pisze next.gazeta.pl.

Jak wylicza next.gazeta.pl, w pierwszej połowie tego roku udział ropy importowanej rosyjskim rurociągiem Przyjaźń do Czech wyniósł około 65 proc. W zeszłym roku było to około 56 proc., a w latach poprzednich jeszcze mniej.

Przedstawiciele inicjatywy NO Russian Oil podali, że jak dotąd w 2023 roku do Czech zaimportowano ropę o wartości 25 miliardów koron, z czego siedem miliardów koron uznali za niepotrzebne wpłaty do rosyjskiego budżetu. Wykorzystano do tego dane z bazy STAZO. Aktywiści tej organizacji protestowali w Pradze przed budynkiem Ministerstwa Przemysłu i Handlu (MPO) przeciwko wysokiemu importowi rosyjskiej ropy do Czech. Domagali się od rządu, aby wymusił na spółce Orlen Unipetrol, należącej do koncernu PKN Orlen, posiadającej w Czechach dwie rafinerie, w Litvinowie i Kralupach, ograniczenie dostaw ropy z Rosji.

Jak zauważa portal, Czechy mogą importować rosyjską ropę mimo nałożonych na ten kraj sankcji. Wynegocjowały w Unii Europejskiej okres przejściowy od embargo, ponieważ nie posiadają infrastruktury umożliwiającej całkowite uniezależnienie się od rosyjskiego surowca. Ma się to stać od 2025 roku dzięki rozbudowie przepustowości Transalpejskiego Ropociągu.

Wskazuje też na to Orlen, wyjaśniając, że obecne ograniczenia infrastruktury przesyłowej w Czechach, za którą odpowiada czeska państwowa spółka Mero, uniemożliwiają pełne pokrycie zapotrzebowania tego kraju ropą z innych kierunków niż rosyjski.

Orlen podkreśla, że w miarę możliwości już teraz sprowadza ropę do Czech z innych państw niż Rosja. A rafineria w Kralupach wcale nie korzysta z rosyjskiej ropy.

Orlen zapewnia też, że nie zwiększył zakupów rosyjskiej ropy do Czech. "Importowane ilości są zgodne z jedynym, zawartym jeszcze w 2013 roku kontraktem, a ich wahania w poszczególnych miesiącach są rzeczą naturalną i wynikającą z bieżących planów produkcyjnych" - tłumaczy spółka w swoim stanowisku.