Rosyjska ropa wciąż zalewa Niemcy

Po zakręceniu kurka z rosyjską ropą Niemcy sprowadzają na potęgę surowce z nowych kierunków. Importując jednak produkty z Kazachstanu czy Indii, nasi zachodni sąsiedzi mogą wciąż kupować rosyjską ropę z nową - indyjską lub kazachską - metką.

Dane Federalnego Urzędu Statystycznego mogą wskazywać, że Niemcy nadal importują rosyjską ropę - przez Indie.

Import produktów naftowych z Indii wzrósł ponad dwunastokrotnie w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2023 r. w porównaniu z tym samym okresem roku 2022.

Indie to nie jedyny kierunek, skąd do Niemiec może płynąć wciąż rosyjska ropa. Wciąż pojawiają się wątpliwości wokół faktycznego pochodzenia ropy, która trafia do naszych zachodnich sąsiadów z Kazachstanu.

Import produktów naftowych z Indii do Niemiec wzrósł dwunastokrotnie w tym roku

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny, import produktów naftowych z Indii wzrósł ponad dwunastokrotnie w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku 2023 w porównaniu z tym samym okresem roku 2022, pisze portal tagesschau.de.

Z Indii do Niemiec zostały sprowadzone produkty naftowe o wartości 451 milionów euro - po zaledwie 37 milionach euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Stanowiło to 2,4 procent całego niemieckiego importu produktów naftowych w tym okresie.

Z drugiej strony, zgodnie z danymi ONZ, Indie pozyskują duże ilości ropy naftowej z Rosji.

Kupując ropę niejasnego pochodzenia prawdopodobnie kupujemy rosyjską ropę

Georg Zachmann z brukselskiego think tanku Bruegel powiedział agencji AFP w kontekście rozwoju importu ropy z Indii, że "jest bardzo prawdopodobne, że Niemcy i inne kraje europejskie pośrednio kupują rosyjską ropę".

Gdy tylko bezpośredni szlak handlowy zostaje zablokowany, rynek jest w stanie "zrównoważyć to pośrednio". Nawet jeśli dokładne pochodzenie ropy naftowej jest "niejasne", to "prawdopodobnie jest to ropa rosyjska".

Ropa z Kazachstanu, która trafia do Niemiec, też budzi podejrzenia

Podobne wątpliwości odnośnie pochodzenia pojawiają się w przypadku importowanej przez Niemcy od lutego 2023 r. ropy z Kazachstanu.

Surowiec ten jest ratunkiem dla położonej we wschodnich Niemczech rafinerii Schwedt, która przed nałożeniem sankcji na Rosję była praktycznie całkowicie uzależniona od rosyjskiego surowca. Teraz sprowadza ropę z terminala w Rostocku, ale to wystarcza na pokrycie jedynie połowy zapotrzebowania. Dlatego tak ważne są uruchomione dostawy z Kazachstanu.

Kazachstan jest jednym z największych producentów ropy naftowej (ze średnią produkcją na poziomie 1,8 mln baryłek dziennie). Wydobywany z kazachskich złóż surowiec już wcześniej trafiał na europejskie rynki.

Jak wynika z danych Eurostatu, kazachska ropa w 2021 r. odpowiadała za 8 proc. importu ropy do Unii Europejskiej. Jednak teraz, po zakręceniu kurka z rosyjską ropą, surowiec ten zyskał mocno na znaczeniu.

Dotychczas Kazachowie handlowali swoim surowcem jako ropą typu Urals, znaną również jako REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). Taką samą handlują Rosjanie i od grudnia 2022 r. to właśnie na ropę typu Urals zostały nałożone sankcje i limit cenowy. Dlatego Kazachstan przechrzcił swój surowiec na KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil), co pozwoliło zminimalizować ryzyko dla kazachskich koncernów naftowych.

- Naszym celem było rozróżnienie kazachskiej ropy, tak by nie była przedmiotem żadnych sankcji. Nadanie jej nowej nazwy pozwala naszym kupcom odróżnić surowiec i otrzymać potwierdzenie, że nie jest to sankcjonowana ropa tylko surowiec z certyfikatem kazachskiego pochodzenia - mówił Magzum Mirzagalijew, prezes KazMunayGasu. To największa firma sektora oil&gas w Kazachstanie, która produkuje ponad 22 mln ton ropy rocznie.

Jednak by kazachska ropa mogła stać się dla Europy alternatywą dla rosyjskiego surowca, trzeba ją jakoś dostarczyć na Stary Kontynent i tu pojawiają się największe kłopoty. Kazachstan obecnie jest niemalże całkowite uzależniony od rosyjskich rurociągów.

Obecnie aż 94 proc. eksportu kazachskiej ropy odbywa się przez terytorium Rosji. Kraj ten pracuje nad alternatywnymi szlakami dostaw do Europy, jak chociażby rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), którym ma niebawem zacząć płynąć kazachska ropa, jednak wciąż to rosyjski system przesyłowy jest najszybszą i najtańszą opcją. I z niej właśnie korzystają obecnie Niemcy, sprowadzając kazachską ropę poprzez rurociąg Przyjaźń, który jest jak na razie wyłączony spod unijnych sankcji. Otrzymali na to zgodę rosyjskiego operatora rurociągów Transnieft.

KEBCO czy REBCO, czyli co tak naprawdę kupują Niemcy

Zgoda strony rosyjskiej na swobodny przesył surowca, który de facto zastępuje na europejskich rynkach rosyjską ropę, nasuwa wątpliwości, co tak faktycznie kupują obecnie Niemcy. Czy systemem przesyłowym, biegnącym przez Rosję i Polskę do Niemiec faktycznie płynie ropa KEBCO, czy strona rosyjska zgodziła się na przesył swoimi rurociągami, bo sama ma w tej całej operacji swój biznes i to wykraczający poza opłaty za sam tranzyt?

Dodatkowe wątpliwości nasuwają przeprowadzone badania surowca z certyfikatem kazachskiego pochodzenia, które wykonywane były w Europie. Z informacji portalu WNP.PL wynika, że dostarczona na Stary Kontynent ropa KEBCO ma niemalże identyczne parametry jak rosyjska ropa REBCO.

Ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, dziwi taka zbieżność charakterystyk surowca, pochodzącego z zupełnie innych złóż, położonych w Kazachstanie. Nie chcą mówić pod nazwiskiem, bo sprawa dotyczy umów handlowych, objętych klauzulami poufności, ale ich zdaniem zasadne jest tu pytanie, co tak naprawdę trafia tą drogą do Europy? Czy faktycznie w ramach podpisanych kontraktów kazachska ropa jest tylko transportowana przez Rosję do Europy, czy rosyjsko-kazachskie rozliczenia wyglądają zgoła inaczej. Na przykład czy mamy do czynienia ze swapem towarowym, czyli po prostu zamianą surowca.

Biorąc pod uwagę odległość, jaka dzieli Kazachstan od Europy i konieczność tłoczenia surowca tysiącami kilometrów rurociągów, taki swap, czyli wirtualna zamiana przy jednoczesnym wyrównaniu finansowym różnicy wartości wymienianych towarów, wydaje się ekonomicznie najbardziej uzasadnioną opcją. Kazachowie oszczędzają na kosztach logistyki, Rosjanie upłynniają swoją ropę, omijając przy tym limity cenowe. To dla Europy byłby cios w podejmowane wysiłki, by pozbyć się rosyjskiego surowca i odciąć wojenną machinę Putina od źródeł finansowania.

Kazachstan stawia sprawę jasno: do Europy trafia kazachska ropa

Portal WNP.PL pytał u źródeł, jak wygląda transport kazachskiej ropy do Europy.

- Nie wymieniamy ropy. Niemcy odbierają kazachski surowiec, który transportujemy rurociągami do Europy - kategorycznie zapewnił Magzum Mirzagalijew, prezes KazMunayGastu.

Na pytanie o zbieżność parametrów rop KEBCO i REBCO szef kazachskiego koncernu wskazał, że to skutek przesyłania surowca przez rosyjskie rurociągi. W ten sposób ma dochodzić do zanieczyszczania i mieszania ropy kazachskiej z rosyjską.

- Historycznie 90 proc. eksportu naszej ropy przebiega przez rosyjski system, ale jest to kazachska ropa, z certyfikatem pochodzenia, która nie jest sankcjonowana - uciął dyskusję Magzum Mirzagalijew.

Te zapewnienia najwyraźniej wystarczają Niemcom, którzy mają zakontraktowane na ten rok 1,2 mln ton kazachskiego surowca. Z pewnością wszystkie wątpliwości rozwieją także nowe trasy przesyłu ropy, nad którymi pracuje Kazachstan. Uniezależnienie się tego producenta ropy od rosyjskich rurociągów byłoby odpowiedzią na obawy Zachodu o kamuflowanie ropy Urals metką KEBCO.