Rosyjski diesel przecieka przez sankcje. Pomaga Turcja

5 lutego Unia Europejska nałożyła embargo na import rosyjskich paliw. Duża część eksportu oleju napędowego z Rosji, może nawet milion ton, trafiła do Turcji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Turcja otrzymywała olej napędowy z rosyjskich czarnomorskich portów Noworosyjsk, Tuapse i Tamań, które w lutym, po wprowadzeniu unijnego embarga, zostały zasilone wolumenami z bałtyckich portów Primorsk, Ust-Ługa i Vysotsk.

Taki wzrost zainteresowania Turcji rosyjskimi paliwami budzi obawy, że mogą być one reeksportowane na europejskie rynki jako turecki produkt. Jak podają tureckie media, miejsce przeznaczenia niektórych ładunków pozostaje nieznane.



Do tej pory Europa importowała ponad połowę oleju napędowego z Rosji. Nowa trasa przez Turcję może świadczyć o niepowodzeniu unijnych sankcji, które nie wstrzymały wpływów do budżetu Kremla.

Turcja zachowując neutralną pozycję zarówno wobec Moskwy, Kijowa, jak i państw Zachodu pretenduje do roli głównego hubu nie tylko energetycznego, ale również towarowego. To przez tureckie porty trafia na rynki światowe ukraińskie zboże, a Rosja jest zaopatrywana w reeksportowane zachodnie towary.

Reuters donosił w grudniu zeszłego roku o dostawach komputerów i podzespołów elektronicznych o wartości 2,6 mld dolarów, które przekroczyły granicę turecką w okresie marzec-październik.

Arabia Saudyjska wspiera Rosję, kupując jej olej napędowy

Rosja rozpoczęła również eksport oleju napędowego do Arabii Saudyjskiej w lutym, ponieważ stara się walczyć z unijnym embargiem - twierdzą handlowcy i pokazują dane amerykańsko-brytyjskiej spółki analitycznej Refinitiv.

Co najmniej trzy statki przewożące 190 000 ton oleju napędowego załadowane w rosyjskim bałtyckim porcie Primorsk w lutym zmierzają teraz, jak wynika z danych Refinitiv, do Arabii Saudyjskiej. Ten kraj, który sam eksportuje ogromne ilości produktów ropopochodnych, mógłby reeksportować rosyjski olej napędowy do innych miejsc docelowych po pewnej rafinacji - twierdzą handlowcy.