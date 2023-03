Rosyjski diesel trafia do Europy przez Arabię Saudyjską

Arabia Saudyjska importuje miliony baryłek oleju napędowego z Rosji, choć sama posiada ich nadmiar. Arabowie w ten sposób pomagają Rosji ominąć sankcje nałożone po ataku na Ukrainę.

Arabia Saudyjska jest największym na świecie eksporterem ropy naftowej i znaczącym sprzedawcą produktów ropopochodnych. Ma ich znaczącą nadwyżkę.

Arabia Saudyjska ma nadwyżkę ropy i paliw, a zaczęła ich import na duża skalę

Jednak jak podaje Bloomberg w ciągu pierwszych 10 dni marca Arabia Saudyjska sprowadziła z Rosji prawie 2,5 miliona baryłek oleju napędowego, znacznie więcej niż w jakimkolwiek innym okresie w ciągu ostatnich sześciu lat. Ja wynika z danych firmy Kpler, specjalizującej się w analizie rynków surowcowych, nigdy wcześniej królestwo nie kupowało tak znaczących ilości gotowych paliw z Rosji.

Rijad nie potrzebował jednak zarówno rosyjskiego surowca, jak i rosyjskich paliw. Co więc się takiego stało?

5 lutego wszedł w życie zakaz importu do krajów Unii Europejskiej rosyjskich paliw i produktów naftowych. Ideą tych sankcji jest ograniczenie zarobków Rosji na eksporcie tych towarów. Ma to utrudnić Moskwie znalezienie pieniędzy na finansowanie wojny na Ukrainie.

Rosja wykorzystuje fakt, że nie wszyscy wstrzymali zakupy jej paliw

Tyle że nie wszystkie kraje podobnie jak Europejczycy oceniają rosyjską agresję. Niektóre szukają okazji do zarobku. Tak też dzieje się w przypadku Arabii Saudyjskiej.

Zakupione przez tamtejsze firmy paliwa i produkty ropopochodne nie trafiają na lokalny rynek. Po prostu dzięki transakcji z Saudyjczykami partie ropy można już odsprzedać do krajów, które nałożyły na rosyjskie produkty sankcje.

W praktyce więc najpewniej Rosjanie nadal eksportują do Europy duże ilości swojego diesla – on był wcześniej najchętniej kupowany w Rosji. O jakie ilości chodzi? Na razie analitycy nie podają dokładnych liczb, zwłaszcza że mają ograniczony dostęp do danych handlowych.

Jednak skala importu paliw przez Arabię Saudyjską, przy jednoczesnej lokalnej nadpodaży, sugeruje że cała nadwyżka paliw, jaka się tam pojawia, może trafiać do Europy.

Jest to o tyle prawdopodobne, że kraje które nadal kupują paliwa od Rosjan, nie potrzebują ich legalizacji i ponoszenia kosztów u pośrednika, jakim dla rosyjskich paliw stała się Arabia Saudyjska.

Zdaniem ekspertów proceder może się rozwijać. Arabscy pośrednicy dobrze na nim zarabiają, a Rosja ma gotówkę potrzebna na wojnę.