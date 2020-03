Rosyjskie firmy będą dostarczać ropę na Białoruś bez premii

Rosyjskie przedsiębiorstwa będą dostarczać ropę na Białoruś bez premii – poinformował we wtorek w Mińsku premier Siarhiej Rumas. Wcześniej Moskwa informowała o osiągnięciu porozumienia z Mińskiem w sprawie dostaw tego surowca.

Białoruś i Rosja od 1 stycznia 2020 r. nie mają podpisanych kontraktów na dostawy surowca dla Mińska.

Białoruś od końca 2019 roku negocjowała, by rosyjska ropa dla bialoruskich rafinerii była sprzedawana bez premii.

Dwie białoruskie rafinerie naftowe zmuszone zostały do działania przy ograniczonych mocach z powodu braku odpowiedniej ilości surowca.



- Białoruś od końca ubiegłego roku negocjowała, by (rosyjska) ropa dla naszych rafinerii była sprzedawana bez premii. Dosłownie w sobotę osiągnęliśmy porozumienie z rządem rosyjskim, że wszystkie rosyjskie przedsiębiorstwa będą mogły dostarczać ropę bez premii - powiedział Siarhiej Rumas.



Szef białoruskiego rządu wyjaśnił, że dotychczas premia dla dostawców wynosiła 11,7 USD za tonę ropy. Obecnie dostawcy zaoferują Białorusi zniżkę w wysokości 7 USD, a pozostałe 4,7 USD "weźmie na siebie rząd Federacji Rosyjskiej".



Rumas dodał, że w ostatnich miesiącach Rosnieft i inne firmy nie zgadzały się na dostawy bez premii, nalegając na doliczanie jej do ceny.



- Białoruś będzie wybierać te firmy, które zaproponują lepsze warunki" - powiedział. "Priorytetowo będziemy traktować te firmy, które w trudnym dla nas czasie (pierwszy kwartał 2020 roku) dostarczały nam ropę bez doliczania premii - dodał.



- Dlatego nie jest powiedziane, że Rosnieft będzie wśród dostawców - oświadczył.



Białoruś i Rosja od 1 stycznia nie mają podpisanych kontraktów na dostawy surowca dla Mińska. Moskwa nie zgodziła się na zniżki, a dotychczasowi dostawcy - największe rosyjskie firmy, żądały dodatkowej premii za każdą tonę ropy.



Mińsk umawiał się na niewielkie dostawy z pomniejszymi eksporterami z Rosji. Poszukuje też alternatywnych kierunków dostaw, m.in. przez porty w krajach bałtyckich, Ukrainę, a także przez Polskę. Mińsk kupił już w sumie kilkaset tysięcy ton ropy, m.in. z Norwegii i Azerbejdżanu.



Po tym jak załamał się rynek ropy naftowej, 11 marca premier Białorusi przekazał Rosji nowe propozycje w sprawie dostaw ropy.

- Sytuacja ostatnio się zmieniła, ceny ropy upadły. W związku z tym strona białoruska przedstawiła rosyjskiej nowe propozycje dla jej przedsiębiorstw. Strona rosyjska przyjęła je i obiecała w ciągu kilku dni skonsultować się z firmami naftowymi i dać odpowiedź - mówił wówczas Rumas.



W sobotę rząd Rosji poinformował w komunikacie, że premierzy obu krajów osiągnęli zasadnicze porozumienie dotyczące parametrów współpracy w kwestii zakupów ropy.



- Realizacja tych porozumień (w sferze naftowej) pozwoli zapewnić dostawy rosyjskiej ropy do rafinerii na Białorusi w pełnym wymiarze i na uzgodnionych warunkach - podano w sobotnim komunikacie służby prasowej rządu Federacji Rosyjskiej po rozmowie telefonicznej Michaiła Miszustina z Rumasem.



Wcześniej w sobotę prezydent Alaksandr Łukaszenka powiedział, że "Rosja całkowicie zaakceptowała białoruskie propozycje dotyczące dostaw ropy".