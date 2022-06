Rosyjskie rafinerie zmniejszają produkcję

Rosyjskie rafinerie mogą zmniejszyć rafinację ropy naftowej w 2022 roku o 10 proc., powiedział rosyjski wicepremier Aleksander Nowak podczas Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu. Spadek tłumaczy m.in. optymalizacją produkcji.

- Spadek wyniesie około 10 proc. W całym rojku ilość przerobionej ropy naftowej w rosyjskich rafineriach wyniesie około 250-260 mln ton - powiedział Nowak.

Jak rosyjski polityk tłumaczy spadek produkcji? - Wynika to z rekonfiguracji pracy rafinerii i optymalizacji całego procesu, zmniejszona zostanie także ilość najmniej marżowych produktów – Szacujemy, ze w przyszłości optymalny przerób ropy w Rosji wyniesie około 240 mln ton – dodał wicepremier.

Zmniejszenie produkcji może być jednak podyktowane także względami politycznymi. Po ataku na Ukrainę, Rosja została obłożona szeregiem sankcji. Te dotykają także produktów naftowych. Wymusza to na rosyjskich rafineriach zmiany w produkcji, aby wytwarzać tylko te produkty, które sprzedadzą się na rodzimym rynku.

Wpływ na sytuację może mieć także zwiększony eksport do Rosji produktów z Białorusi. Reżim w Mińsku nie może eksportować swoich produktów do krajów zachodnich. Teraz część z dotychczas eksportowanych do krajów UE paliw i produktów ropopochodnych trafiać będzie na rynek rosyjski.