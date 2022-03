Rosyjskie tankowce znikają z radarów. Nie pierwszy raz

Od czasu wprowadzenia sankcji zachodu wobec Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę, rosyjskie tankowce chcąc stać się niewidzialne – wyłączają transpondery. Rosyjska ropa stała się w ostatnich tygodniach mocno wstydliwym towarem.

Tankowce przewożące rosyjską ropę chcą ukryć miejsce przeznaczenia i wbrew przepisom wyłączają transpondery.

Wprawdzie sankcje na ropę z Rosji nałożyły jedynie Stany Zjednoczone, jednak surowiec z kraju agresora dla wielu firm stał się wstydliwym towarem.

Firma badawcza Rystad Energy szacuje, że w ciągu pięciu tygodni od wybuchu wojny zniknęło od 1,2 miliona do 1,5 miliona baryłek dziennie eksportu rosyjskiej ropy.

O praktykach powiązanych z Rosją tankowców poinformowała firma wywiadowcza Windward.



- Widzimy gwałtowny wzrost liczby rosyjskich tankowców, które celowo wyłączają transmisję w celu obejścia sankcji – powiedział w wywiadzie dyrektor generalny Windward Ami Daniel – wywiadzie dla CNN. - Rosyjska flota zaczyna ukrywać swoje miejsce pobytu i eksport – dodał, podkreślając, że dzieje się tak nie tylko w przypadku transportu ropy, ale i innych produktów naftowych.



Zobacz też: Rosja może się utopić we własnej ropie

Według firmy Windward, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do śledzenia przemysłu morskiego, w tygodniu od 12 marca doszło do 33 przypadków ciemnej aktywności rosyjskich tankowców z chemikaliami i produktami naftowymi. To o 236 proc. więcej niż tygodniowa średnia z poprzednich 12 miesięcy.



Zobacz też: Przecena rosyjskiej ropy trwa w najlepsze. Padł historyczny rekord



Wprawdzie embargo na import rosyjskiej ropy wprowadziły na razie tylko Stany Zjednoczone (gdzie rosyjska ropa stanowiła niewielką część importu) – kraje europejskie na razie podejmują działania, by przyspieszyć możliwość rezygnacji z surowca ze wschodu – to jednak rosyjska ropa (podobnie jak inne towary znalazła się na cenzurowanym. Wiele firm – czy to ze względów moralnych, czy tylko wizerunkowych nie chce robić interesów z agresorem. A przynajmniej jawnie.



Firmy żeglugowe mogą się obawiać, że będą dokładniej kontrolowane z powodu współpracy z rosyjskim biznesem, podobnie potencjalni nabywcy rosyjskiej ropy nie chcą się takimi zakupami chwalić, w obawie, że jeśli nie teraz, to w przyszłości w przypadku eskalacji konfliktu mogą zostać wciągnięte na jakąś czarną listę lub przynajmniej spotkać się z bojkotem konsumenckim.



Analitycy twierdzą, że istnieją dowody na to, że rafinerie w Chinach i Indiach, dwóch największych światowych konsumentach ropy i najszybciej rozwijających się gospodarkach, potajemnie kupują rosyjski surowiec.



Od strony ekonomicznej to – przynajmniej dopóki nie napotkają na sankcje – dobry interes. – rosyjska ropa jest o około 30 dolarów tańsza niż ropa Brent, co w sytuacji, gdy ceny surowców energetycznych mocno poszły w górę oznacza istotną ulgę.

Jak duża jest skala zjawiska? Firma badawcza Rystad Energy szacuje, że w ciągu pięciu tygodni od wybuchu wojny zniknęło od 1,2 miliona do 1,5 miliona baryłek dziennie eksportu rosyjskiej ropy naftowej. - Miejsce przeznaczenia pozostałego eksportu ropy z Rosji… jest coraz bardziej „nieznane” – napisał Rystad Energy



Międzynarodowe przepisy wymagają, aby statki, takie jak tankowce, miały prawie cały czas włączone transpondery, jedynym wyjątkiem mogą być względy bezpieczeństwa – kiedy np. statek przepływa przez wody, na których obserwowano duża aktywność piratów (jak jeszcze kilka lat temu u wybrzeży Somalii). Jak jednak twierdzi Windward obecnie nie mamy do czynienia z takim przypadkiem.



Podobne zachowania tankowców zaobserwowano w ostatniej dekadzie, kiedy Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Wenezuelę i Iran, zakazując kupowania ropy od tych krajów.



- Rosja postępuje zgodnie z regułami wenezuelsko-irańskimi – powiedział Andy Lipow, prezes firmy konsultingowej Lipow Oil Associates.