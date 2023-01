Rosyjskie wydobycie ropy ugnie się pod sankcjami, ale to jeszcze potrwa

Sankcje na import rosyjskiej ropy, a także zamknięcie dostępu do zagranicznych technologii i rynków finansowych doprowadzą do ograniczenia wydobycia ropy w Rosji - pisze BP w Energy Outlook 2023. Niestety nastąpi to dopiero w przyszłej dekadzie.

Zdaniem ekspertów firmy, ze względu na wysokie tempo redukcji istniejących aktywów operacyjnych i ograniczenie nowych obiecujących projektów, wydobycie ropy w Rosji spadnie z około 12 mln baryłek dziennie w 2019 roku do 7-9 mln baryłek na dobę w 2035 roku.

Jednocześnie udział OPEC w światowej produkcji wzrośnie do 45-65 proc. do 2050 roku z nieco ponad 30 proc. obecnie.

BP uważa, że ​​światowy popyt na ropę będzie się utrzymywał na stałym poziomie przez następne 10 lat, a następnie spadnie pod koniec analizowanego okresu, głównie z powodu ograniczenia wykorzystania produktów rafinowanych w transporcie drogowym.

Ropa będzie nadal odgrywać ważną rolę w światowym systemie energetycznym do połowy przyszłej dekady.