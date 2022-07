Rozpoczął się strajk pracowników norweskich platform wydobywczych. Ceny ropy rosną

Jak podaje agencja Reutersa, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pracownicy norweskich platform wydobywczych na trzech polach eksploatowanych przez koncern Equinor rozpoczęli o północy akcję protestacyjną. W kolejnych godzinach nastąpi wstrzymanie prac na czterech kolejnych polach, co oznacza ograniczenie wydobycia.

Negocjacje prowadzone od kilku tygodni przez delegację związków zawodowych z przedstawicielami norweskiego koncernu paliwowego Equinor nie przyniosły rezultatu. Postulaty dotyczące zwiększenia funduszu płac z tytułu inflacji nie zostały spełnione przez pracodawcę. Dlatego po fiasku rozmów w poniedziałek wieczorem zadecydowano o strajku.

Jak podaje agencja Reuters, kilka minut po północy we wtorek wstrzymano wydobycie na trzech polach: Gudrun, Oseberg South oraz Oseberh East. Oznacza to w pierwszym etapie ograniczenie produkcji ekwiwalentu ropy naftowej o 89 tysięcy baryłek dziennie. W kolejnych dniach strajk ma się rozszerzyć na kolejne rejony i w najbliższy czwartek na 7 polach wydobywczych nie będzie prowadzone wydobycie, co zmniejszy produkcje ropy naftowej w Norwegii o 6,5 procent.

Na wieści o niepowodzeniu rozmów płacowych zareagowały giełdy surowcowe. Ropa Brent pozyskiwana z Morza Północnego podrożała w poniedziałek o 2,4 procent do 114,32 dolarów za baryłkę. Dziś w nocy kontrakty na dostawy ropy naftowej wzrosły o 0,72 procent czyli 82 centy na baryłce.

W najbliższych dniach wiele zależeć będzie od tego, kiedy dojdzie do wznowienia rozmów w sprawie podwyżek płac i jakie stanowisko w tej sprawie zajmie rząd norweski.