Rozpoczęto naprawę rozszczelnionej nitki rurociągu "Przyjaźń"

Naprawa rozpoczęła się w miejscowości Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie doszło do rozszczelnienia magistrali. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia surowca to wtorek rano - poinformował w niedzielę w południe PERN.

W sobotę wieczorem Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) podał, że systemy automatyki spółki wykryły rozszczelnienie rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz, na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka magistrali, którym ropa naftowa dostarczana jest do Niemiec.

Wówczas natychmiast zostało wyłączone tłoczenie, ale druga nitka rurociągu działa normalnie.

PERN przewiduje wznowienia działania rurociągu na wtorek rano

- Służby PERN dotarły do uszkodzonego fragmentu jednej z nitek zachodniego odcinka rurociągu "Przyjaźń" w gminie Chodecz. Jest to magistrala, którą płynie ropa pochodząca z dostaw morskich w kierunku zachodnim. Obecnie trwają prace naprawcze ropociągu. Przewidywany czas wznowienia tłoczenia to wtorek rano - podała spółka w niedzielnym komunikacie.

PERN podkreślił, że na miejscu zdarzenia cały czas pracują wszystkie służby spółki, a w działaniach uczestniczy także Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. - Obecna jest również specjalistyczna firma, która już od jutra będzie zajmować się rekultywacją terenu tak, by przywrócić go do pierwotnego stanu - poinformowało PERN.

Spółka zapewniła, że pozostaje w stałym kontakcie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - delegaturą we Włocławku. W związku ze zdarzeniem PERN informował wcześniej, że sytuacja nie ma wpływu na dostęp do paliw dla polskich kierowców

PERN zaznaczył również, że "jest w stałym kontakcie z niemieckimi partnerami odbierającymi surowiec poprzez rurociąg "Przyjaźń".

To już druga awaria ropociągu "Przyjaźń" w tym roku

Awaria jednej z nitek rurociągu "Przyjaźń" na odcinku zachodnim to drugie podobne zdarzenie w ciągu roku. W październiku 2022 r. służby spółki wykryły rozszczelnienie tej magistrali w rejonie miejscowości Żurawice (woj. kujawsko-pomorskie) - z uszkodzonej nitki doszło wówczas do wycieku ropy naftowej. PERN zdołał wtedy przywrócić pełną funkcjonalność uszkodzonej nitki rurociągu po trzech dniach. Po tym zdarzeniu spółka informowała, że nie stwierdzono znamion ingerencji osób trzecich.

Odcinek zachodni magistrali "Przyjaźń" łączy bazę surowcową spółki w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem (woj. mazowieckie) z parkiem zbiornikowym MVL zlokalizowanym w Schwedt w Niemczech.