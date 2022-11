Rozwód z rosyjskimi surowcami wymaga jeszcze sporo pracy i pieniędzy

Przestarzałe sieci energetyczne, niewystarczająca gazowa infrastruktura przesyłowa, bariery prawne – to tylko niektóre z barier, o których zapominamy, myśląc o uniezależnieniu się od rosyjskich surowców. A ten cel staje się coraz pilniejszy.

Rezygnacja z rosyjskich surowców jest możliwa, ale będzie kosztowna. Dodatkowo mamy do pokonania wiele barier natury technologicznej, a także legislacyjnej - oceniają w najnowszym raporcie eksperci firmy projektowo-inżynieryjnej Multiconsult Polska.

Odnawialne źródła energii pomogą nam w zmianie miksu energetycznego tak, by uniezależnić się od rosyjskiego węgla. Do tego dochodzi atom. Wąskim gardłem tu jednak jest przestarzała i niewystarczająca infrastruktura przesyłowa, problemem są także wciąż utrudniające inwestycje regulacje prawne.

Lepiej, choć nie idealnie, wygląda sytuacja na rynku gazu ziemnego. Zapominać także nie powinniśmy o geotermii. Wodór? To melodia przyszłości i - zdaniem ekspertów Multiconsult Polska - raczej nie będzie to paliwo masowe.

Wybuch wojny w Ukrainie i wywołany nią kryzys energetyczny brutalnie i błyskawicznie uzmysłowił nam wagę niezależności energetycznej i potrzebę transformacji polskiej gospodarki.

Podjęte na różnych frontach działania na rzecz zastąpienia rosyjskich surowców zapewnią nam tej zimy ciepłe kaloryfery i prąd w gniazdach. Tyle że cały proces uniezależnienia polskiej gospodarki od rosyjskich surowców oczywiście się nie kończy. Czy w długoterminowym horyzoncie czasowym jesteśmy gotowi, by zrezygnować z gazu, ropy i węgla zza wschodniej granicy?

Odpowiedź na to pytanie jest już bardziej złożona.

- Polski sektor energetyczny stoi przed licznymi wyzwaniami. Z niektórymi, jak zastąpienie rosyjskiego surowca gazem z innych źródeł, radzimy sobie całkiem nieźle. Inne dopiero przed nami - mówi Jarosław Wielopolski, prezes inżyniersko-projektowej firmy Multiconsult Polska, która przygotowała raport na temat szans i wyzwań, jakie stawia rezygnacja z surowców rosyjskich przed transformacją energetyczną.

Czym zastąpić w polskim miksie energetycznym rosyjski węgiel?

Mimo podjętych, zgodnie unijnym planem zielonej transformacji, kroków w kierunku ograniczania udziału węgla w polskim miksie energetycznym, wciąż blisko 80 proc. energii pochodzi ze spalania tego surowca.

Polskie kopalnie nie są w stanie odpowiedzieć na krajowe zapotrzebowanie, co boleśnie odczujemy tej zimy, gdy Polska po napaści Rosji na Ukrainę zrezygnowała z importu surowca z Rosji. Teraz musimy sprowadzać coraz więcej węgla z coraz odleglejszych kierunków, jak Australia, RPA, Kolumbia, USA czy Indonezja.

Dlatego tak ważne staje się zastępowanie węgla w naszego miksie energetycznym innymi, najlepiej zielonymi źródłami energii. Tu jednak wciąż mamy wiele do zrobienia.

- Fotowoltaika, energia generowana z wiatru wiejącego na lądzie i morzu znakomicie poprawiłyby nam miks energetyczny i pomogły w odejściu od węgla. Polacy radzą sobie tu bardzo dobrze, czego przykładem może być właśnie rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce, gdzie rzeczywistość przerosła rządowe plany. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zakładał 10 GW zainstalowanej mocy na 2030 r. Tymczasem, wartość ta została osiągnięta już w roku 2022, po blisko dwukrotnym wzroście w stosunku do 2021 r. - wylicza Jarosław Wielopolski, zwracając jednak uwagę, że dalszy rozwój odnawialnych źródeł "pozyskujących" energię ze słońca czy wiatru napotyka w Polsce na bariery.

Infrastruktura przesyłowa – wąskie gardło polskiej energetyki

Mowa tu o barierach technologicznych, w postaci braku wciąż wydajnych i przede wszystkim dostępnych cenowo technologii magazynowania energii czy odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej takim inwestycjom, jak morskie farmy wiatrowe.

Nie bez znaczenia są też bariery legislacyjne, które w Polsce niejednokrotnie hamują rozwój całych segmentów branży odnawialnych źródeł energii, jak to miało miejsce w przypadku lądowych farm wiatrowych, zahamowanych przez słynną już zasadę 10H.

Jednak eksperci Multiconsult Polska zwracają uwagę przede wszystkim na inne tzw. wąskie gardło, które może hamować rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce.

- Wydaje się, że najsłabszym ogniwem są sieci energetyczne, które stanową swoisty krwioobieg polskiego systemu elektroenergetycznego. Możliwości odnośnie źródeł, skąd będzie płynęła ta krew, mamy więcej. Niestety ten system nie będzie działał bez dalszych inwestycji w modernizację i rozbudowę infrastruktury przesyłowej - tłumaczy prezes Multiconsult Polska, dodając, że problem z sieciami ma cały świat, nie tylko Polska.

Inwestycje w infrastrukturę przesyłową nabiorą również szczególnego znaczenia w kontekście budowy w Polsce elektrowni atomowych, z których już za nieco ponad 10 lat powinna popłynąć energia - i trzeba będzie ją dostarczyć do odbiorców.

- Budowa elektrowni jądrowych w Polsce wymusi budowę nowych sieci. Na razie nic mi nie wiadomo o planach tego typu inwestycji... Projektuje się budowę nowych dróg i połączeń kolejowych w planowanych lokalizacjach dla atomu, nic natomiast nie słychać o kwestii sieci energetycznych – wskazuje Jarosław Wielopolski, uspokajając jednak, że nie ma tu jeszcze powodów do niepokoju. - Co prawda w branży wykonawczej 2033 r., czyli rok, w którym gotowy ma być pierwszy reaktor, to bardzo bliski horyzont czasowy, ale w kontekście budowy nowych sieci tego czasu jest więcej. Jesteśmy szybcy i Polska może się poszczycić dobrym tempem realizacji tego typu dużych inwestycji infrastrukturalnych.

Geotermia doskonałym uzupełnieniem miksu energetycznego

Sposobem na uniezależnienie się w obszarze ciepłownictwa od rosyjskiego węgla może być także nieco zaniedbana w ostatnim czasie geotermia. Eksperci Multiconsult zwracają uwagę, że - jako stabilne, dostępne i niezależne od warunków pogodowych źródło energii - wydaje się ona mieć ku temu znaczący potencjał.

- Badania geologiczne wskazują, że nawet jedna czwarta powierzchni Polski stanowi obszar perspektywiczny pod kątem wykorzystania wód termalnych w ciepłownictwie. Wygląda zatem na to, że dysponujemy odpowiednimi zasobami, aby przynajmniej część spalanych paliw kopalnych zastąpić zeroemisyjnym źródłem energii o niemal niewyczerpanym potencjale - mówi Jarosław Wielopolski.

Dlaczego zatem tak mało słyszymy w Polsce o rozwoju geotermii, oprócz kontrowersyjnych projektów toruńskiej geotermii ojca Rydzyka? Problemem pozostają koszty.

- Wywiercenie odwiertu badawczego, który nie gwarantuje wciąż sukcesu całego projektu, to koszt kilkunastu milionów złotych. Była to do niedawna istotna bariera przy realizacji geotermalnych inwestycji. Na szczęście od kilku lat jest możliwość pokrycia do 100 proc. kosztów tego typu odwiertów przez NFOŚiGW - w ramach rządowego systemu wsparcia geotermii. Dlatego widać coraz większe zainteresowanie ze strony gmin inwestycjami geotermalnymi - mówi prezes Multiconsult Polska, dodając, że w obecnej sytuacji geopolitycznej energia geotermalna stanowi doskonałe uzupełnienie miksu energe­tycznego - pozwala zastąpić gwałtownie drożejące paliwa kopalne.

Rezygnacja z rosyjskiego gazu jak najbardziej możliwa. Konieczne jednak inwestycje w infrastrukturę przesyłową

Oprócz pilnej potrzeby zastąpienia rosyjskiego węgla w tym roku stanęliśmy wobec wyzwania, jakim jest całkowita rezygnacja z gazu zza wschodniej granicy. Tu Polska wydaje się być lepiej przygotowana.

Niedawno ruszył gazociąg Baltic Pipe, dostarczający gaz z Norwegii, który może odpowiedzieć nawet na połowę zapotrzebowania Polski na gaz. Tu jednak wąskim gardłem pozostaje kwestia zakontraktowania dostaw surowca do nowego rurociągu.

Trwa także rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, który umożliwia sprowadzanie gazu w postaci skroplonej drogą morską. Zakończenie rozbudowy planuje się na koniec przyszłego roku i wówczas - jak wyliczają autorzy raportu - terminal mógłby pokrywać ponad połowę szacowanego na ok. 20 mld m sześc. rocznie zapotrzebowania na gaz w Polsce.

Jednak i takie moce mogą się okazać zbyt małe, zwłaszcza biorąc pod uwagę zawierane przez PGNiG kontrakty na dostawy LNG, które szacowane są na 11,7 mld m sześc. rocznie.

Dlatego eksperci Multiconsult Polska wskazują właśnie na przepustowość dostępnych terminali jako największe wąskie gardło w kontekście dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Ich zdaniem odpowiedzią mogą być tu pływające terminale FSRU.

Polska od lat planuje budowę takiej jednostki w Zatoce Gdańskiej, lecz wciąż ten projekt jest w fazie przygotowawczej.

- W tym samym czasie Niemcy zamówili już 5 takich terminali, które mają być zainstalowane do 2028 r. Powinniśmy iść ich śladem, zwłaszcza że jednostki typu FSRU, dzięki swojej mobilności, mogą mieć strategiczne, wręcz ogólnoeuropejskie znaczenie – mówi Jarosław Wielopolski, podkreślając, że z technicznego i strategicznego punktu widzenia na Bałtyku możliwa jest lokalizacja wielu jednostek FSRU zapewniających dostawy gazu z różnych kierunków. Niestety dotychczas powstała na tym morzu tylko jedna taka instalacja - na Litwie.

- Inwestycje w FSRU wydają się bardzo dobrym kierunkiem, który pozwoliłby Polsce stać się hubem gazowym, biorąc pod uwagę nasze możliwości importowe i eksportowe - dodaje prezes firmy Multiconsult Polska.

Wodór paliwem przyszłości? Tak, ale nieprędko i nie na masową skalę

W kontekście zastępowania rosyjskich surowców i bezpieczeństwa energetycznego duże nadzieje pokłada się się w wodorze, nazywanym paliwem przyszłości. Jednak zdaniem ekspertów firmy Multiconsult Polska gaz ten nieprędko, jeśli w ogóle, stanie się paliwem masowym.

Po pierwsze obecnie najtańsza metoda jego produkcji w procesie reformingu parowego wymagałaby aż dziewięciokrotnego zwiększenia zużycia gazu ziemnego wykorzystywanego do tego procesu i zatłaczania gigantycznych ilości CO2 pod ziemię. Tylko w ten sposób wodór mógłby być uznany za „zielony”.

Podobne wyzwania rodzi produkcja wodoru z elektrolizy. Jak wyliczają eksperci Multiconsult Polska, w tym celu niezbędne byłoby wytworzenie siedmiokrotnie większej ilości energii elektrycznej, niż wynosiła cała produkcja w 2019 r. W przypadku Polski energia ta musiałaby być pozyskana w większości z węgla, co znów powoduje konieczność zatłaczania CO2.

Jeżeli oprzeć produkcję wodoru na źródłach odnawialnych (w przypadku Polski głównie elektrownie wiatrowe), to ich liczba musiałaby wzrosnąć ponad 66 razy. Do tego dochodzi też wiele wyzwań związanych z przechowywaniem i transportem wodoru, na które zwracają w raporcie uwagę eksperci firmy Mutliconsult Polska.

Czy damy radę uniezależnić się od rosyjskich surowców?

Europa jest w dużym kryzysie energetycznym. W odróżnieniu od kryzysu światowego w latach 70., obecnie zagrożeniem dla funkcjonowania gospo­darek państw europejskich są nie tylko ceny paliw, ale i ich fizyczna dostępność. Takiej sytuacji jeszcze Stray Kontynent jeszcze nie doświadczył.

Dlatego o transformacji gospodarki, która pozwoli na uniezależnienie się od deficytowych surowców, trzeba myśleć tu i teraz. I działać, bo - jak pokazuje inżynierskie spojrzenie ekspertów firmy Multiconsult Polska - wyzwań po drodze jest sporo.