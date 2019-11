Rurociąg Boronów-Trzebinia coraz bliżej. PERN ogłosił ważny przetarg

PERN ogłosił w czwartek, 7 listopada, przetarg nieograniczony na wybór firmy, która zajmie się usługami inżynierskimi budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia. Nowy rurociąg, którego oddanie do użytku jest planowane na koniec 2021 roku, ma poprawić bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa.

PERN zamierza wybudować rurociąg o długości 97 km relacji Boronów-Trzebinia, przebiegający przez tereny miast i gmin województw śląskiego i małopolskiego (Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię).



Dodatkowo na trasie rurociągu od Płocka przez Koluszki do miejscowości Boronów zostaną zbudowane dodatkowe pompownie paliw. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock-Koluszki-Boronów do terminala paliw w Trzebini.



Rurociąg ma powstać w oparciu o przepisy ustawy z 22 lutego 2019 roku o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Usługa „Inżyniera budowy” jest skutecznym i powszechnie stosowanym rozwiązaniem w realizacji złożonych projektów inwestycyjnych - wskazuje PERN.



Termin składania ofert upływa 28 listopada 2019 roku.



Czytaj też: Niezależność energetyczna w obszarze ropy i paliw? PERN ma ambitne plany



Prezes PERN Igor Wasilewski w niedawnej rozmowie z WNP.PL wskazywał, że budowa rurociągu Boronów-Trzebinia jest jedną z kluczowych planowanych inwestycji PERN-u.



- Rurociąg Boronów-Trzebinia to będzie najszybsza i najtańsza droga dostawy paliwa. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo zaopatrzenia południa Polski w paliwa. Rurociąg chcemy wybudować na koniec 2021 roku. Już sama jego długość - 97 kilometrów, jest wyzwaniem. Rurociąg będzie przechodził przez jedenaście gmin - mówił Wasilewski.



I dodawał: - Z pomocą w realizacji inwestycji przyszły nam nowe regulacje, a dokładnie specustawa naftowa dotycząca przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Cały wywiad z prezesem PERN przeczytasz TUTAJ.