Ruszyła nowa kopalnia. Popracuje 25 lat

Będzie więcej ropy i gazu z krajowych złóż. Nowa kopalnia PGNiG ma dawać rocznie 24 tys. ton ropy i 3,6 mln m3 gazu. Zakład położony jest w Kamieniu Małym w północno-zachodniej części województwa lubuskiego.

Żywotność kopalni jest szacowana obecnie na około ćwierć wieku.

Kopalnia wykorzystuje już istniejące zaplecze infrastrukturalne.

Dzięki nowemu zakładowi produkcja ropy w kraju wzrośnie o kilka procent.

Złoże Kamień Mały położone jest w gminach Słońsk i Górzyca Jego udokumentowane zasoby wydobywalne to ok. 0,7 mln ton ropy naftowej, której towarzyszy gaz ziemny w ilości ok. 130 mln m sześciennych. Przy obecnych cenach wydobywana rocznie ropa ma wartość około 75 mln zł, a gaz ziemny około 18 mln zł.

– Konsekwentnie udostępniamy nowe zasoby węglowodorów w Polsce. Wydobycie ropy naftowej przez PGNiG koncentruje się w zachodniej części kraju, na pograniczu województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Mamy tu bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę eksploatacyjną, co wykorzystaliśmy przy zagospodarowaniu złoża Kamień Mały. Dzięki temu mogliśmy ograniczyć nie tylko wydatki, ale także zakres prac budowalnych i instalacyjnych, zmniejszając tym samym wpływ inwestycji na środowisko naturalne – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, prezes PGNiG.

Instalacja na złożu Kamień Mały tworzy tzw. ośrodek grupowy, do którego podłączone są cztery odwierty, w tym trzy eksploatacyjne. Wydobyta z nich ropa wraz z gazem ziemnym jest przesyłana hermetycznym rurociągiem do odległego o ok. 18 km Ośrodka Grupowego Górzyca. Tam następuje rozdzielenie obu surowców.

Dalej ropa jest transportowana autocysternami do stacji kolejowej Barnówko. Natomiast gaz ziemny jest przesyłany rurociągiem na instalację kopalni Zielin, skąd, po doprowadzeniu do parametrów handlowych, trafia do sprzedaży.

Inwestycje związane z zagospodarowaniem złoża Kamień Mały obejmowały podłączenie wykonanych odwiertów, budowę rurociągu oraz instalacji do zatłaczania wody złożowej. To jedna z wielu inwestycji w wydobycie ropy i gazu realizowanych przez PGNiG na tych terenach. Spółka realizuje między innymi plan rozbudowy i optymalizacji pracy Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, eksploatującej złoża na pograniczu woj. wielkopolskiego i lubuskiego, oraz KRNiGZ Dębno, która obsługuje wydobycie z złóż na pograniczu woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Obecnie PGNiG zarządza na terenie kraju 52 kopalniami ropy naftowej i gazu ziemnego. Większość z nich, bo 34, działa w Polsce południowo-wschodniej, pozostałe zlokalizowane są na zachodzie kraju. Chociaż pogranicze Małopolski i Podkarpacia to kolebka przemysłu naftowego – wciąż działa tu najstarsza na świecie kopalnia w Bóbrce, uruchomiona w 1854 roku – większość krajowej produkcji ropy naftowej odbywa się obecnie na obszarze województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Działają tu dwie największe kopalnie tego surowca – Dębno oraz Lubiatów. W ubiegłym roku łączne wydobycie w obu tych instalacjach wyniosło ok. 480 tys. ton ropy, co stanowi 3/4 całej krajowej produkcji ropy naftowej przez PGNiG, której wolumen w 2021 r. przekroczył 640 tys. ton.