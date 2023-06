Orlen obniża na wakacje ceny paliw na swoich stacjach o 30 gr/l. Ruch giganta to wyzwanie dla konkurencji i cios dla właścicieli niezależnych stacji.

Orlen ogłosił wakacyjną promocję na paliwa. Od 30 czerwca do 31 sierpnia paliwa dla posiadaczy karty Vitay będą tańsze o 30 gr/l.

Konkurencja Orlenu już odpowiada na ten ruch największego operatora stacji paliw na polskim rynku. Ze swoją wakacyjną promocją ruszył już CircleK.

Bitwę na wakacyjne promocje najboleśniej odczują mali, niezależni właściciele stacji.

- Zaczyna się okres wakacji, temperatura rośnie, natomiast ceny na Orlenie będą spadać - tak prezes Orlenu Daniel Obajtek zapowiedział start wakacyjnej promocji na stacjach paliw koncernu.

Od 30 czerwca kierowcy, którzy posiadają aplikację Vitay, będą mogli skorzystać ze specjalnego rabatu. Paliwo na stacjach Orlenu będzie tańsze na każdym litrze o 30 gr. Dodatkowo posiadacze Karty dużej rodziny otrzymają wyższy rabat w wysokości 40 groszy na litrze.

- Promocja obowiązuje w tym roku do czterech tankowań, w ubiegłym roku były to tylko trzy tankowania - tłumaczył na konferencji Łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen.

Jak mówił Daniel Obajtek, ubiegłoroczna, analogiczna akcja rabatowa na wakacje cieszyła się dużym zainteresowaniem.

- Pobrano i zrealizowano 16 milionów kuponów rabatowych. Mieliśmy również bardzo wiele pytań, czy i w tym roku będzie taka wakacyjna akcja. Takie promocje możemy robić, bo jesteśmy zdecydowanie większym koncernem, nierozdrobnionym, który zdywersyfikował zakupy ropy, który poprzez zabiegi optymalizacyjne jest silniejszy, ma większą płynność i może inwestować. Wyznaczamy pewne standardy, trendy i widzimy, że firmy konkurencyjne, które mają sprzedaż detaliczną, idą w ślad za nami - podkreślał prezes Orlenu.

W wyścigu na wakacyjne promocje w tym roku Orlen uprzedził koncern Circle K. Firma zarządzająca siecią prawie 400 stacji paliw w Polsce wprowadza - podobnie jak rok temu - czasowe akcje rabatowe od 23 czerwca.

Konkurencja Orlenu już startuje w wakacyjnym wyścigu na rabaty

W ubiegłym roku Orlen jako pierwszy wprowadził wakacyjne promocje, oferując kierowcom posiadającym aplikację Vitay, rabat w wysokości 30 gr za litr benzyny.

To natychmiast zmobilizowało konkurencję i pozostali gracze na polskim rynku stacji paliw również przystąpili do tej bitwy na wakacyjne promocje. Analogiczne rabaty zaoferowały klientom zarówno BP, jak i Shell czy Moya. W efekcie na tańsze tankowanie można było liczyć praktycznie na wszystkich "markowych" stacjach.

Bitwę na wakacyjne promocje najboleśniej odczują mali, niezależni właściciele stacji

Tego typu promocje, choć w obliczu wciąż wysokiej inflacji oczekiwane przez kierowców, są dużym wyzwaniem dla właścicieli stacji. Obniżki oznaczają bowiem konieczność rezygnowania z części własnej marży, a tu pole do manewru jest niewielkie.

Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), w ciągu pierwszych sześciu miesięcy marże detaliczne nieco się poprawiły w porównaniu do ubiegłego roku, wciąż jednak są na niskim poziomie, zwłaszcza w przypadku sprzedaży benzyn. W przypadku benzyny EU 95 marża wzrosła z 0,11 zł/l do 0,12 zł/l. Lepiej jest w przypadku oleju napędowego, gdzie marże wzrosły do 0,14 gr/l z 0.06 zł/l, przy autogazie marże pozostają na niezmienionym poziomie 0,68 zł/l.

Orlen, który posiada mocno zdywersyfikowaną działalność i zajmuje się nie tylko sprzedażą detaliczną paliw, ale także ich produkcją, transportem oraz produkcją petrochemiczną i wreszcie energetyką, może zrekompensować sobie utratę przychodów z tego segmentu zyskami z innego.

W zupełnie innym położeniu jest obecnie konkurencja Orlenu, dla której ruch największej firmy paliwowej w kraju jest wyzwaniem. Dlatego na odpowiedź i udział w bitwie na wakacyjne promocje pozwolić sobie mogą tylko duzi operatorzy. Ci najmniejsi boleśnie odczują te akcje a mowa o tysiącach właścicieli niezależnych stacji, których biznes przy aktualnych, bardzo niskich marżach już ledwo się spina.