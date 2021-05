Rząd przyjął uchwałę dot. konsolidacji spółek paliwowo-gazowych

Rząd przyjął uchwałę ws. niezbędnych działań w zakresie konsolidacji spółek paliwowo-gazowych: Orlenu, Lotosu i PGNiG - poinformowało w środowym komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Jak przekazało CIR w środowym komunikacie, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie niezbędnych działań w zakresie konsolidacji spółek paliwowo-gazowych, przedłożoną przez ministra aktywów państwowych.

W treści uchwały wskazano, że Rada Ministrów uznaje za niezbędne podjęcie dalszych działań w zakresie prowadzenia analiz i prac nad konsolidacją "Polski Koncern Naftowy +ORLEN+ Spółka Akcyjna, Grupa +LOTOS" Spółka Akcyjna oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, w formule połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem weryfikacji zasadności zastosowania takiej formuły przez doradców finansowych i prawnych Skarbu Państwa".

Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia przez PKN Orlen kontroli nad tymi spółkami. W wyniku przyjętego scenariusza połączenia akcjonariusze Lotosu i PGNiG LOTOS i w zamian za akcje, obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym.

W podmiocie, który powstanie z przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG Skarb Państwa podniesie swoje udziały do 50 proc., co zabezpieczy m.in. przed ewentualnym wrogim przejęciem - poinformował podczas środowej konferencji prasowej wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Przypomniał, że obecnie Skarb Państwa ma ok. 27 proc. akcji Orlenu.

Dodatkowo Skarb Państwa i PKN Orlen będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie tego scenariusza, jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa.