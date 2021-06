Rząd we wtorek m.in. o przepisach związanych z realizacją Narodowego Celu Redukcyjnego

Wyeliminowaniem pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych dotyczących obowiązku realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego (NCR) po roku 2020 i doprecyzowaniem obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie ma zająć się we wtorek rząd - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, nowe przepisy mają przede wszystkim ułatwić podmiotom zobowiązanym do realizacji NCR wspólną realizację celu.

Projekt zakłada też objęcie przepisami ustawy wodoru wykorzystywanego w transporcie.

"Obowiązujące przepisy przewidują składanie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wspólnego sprawozdania rocznego z realizacji NCR przez podmioty, które podjęły decyzje o wspólnej realizacji celu. Zniesienie obowiązku realizacji wspólnej sprawozdawczości (przez dwa lub więcej podmiotów) na rzecz sprawozdawczości indywidualnej zachęci podmioty dokonujące obrotu gazem płynnym (LPG) do wspólnej realizacji NCR z podmiotami dokonującymi obrotu paliwami ciekłymi (benzyną silnikową, olejem napędowym) - w wyniku czego jako "grupa" osiągną wyższy poziom realizacji NCR" - wskazano.

Projekt zakłada także zniesienie obowiązku informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do dnia 31 marca każdego roku o podjęciu wspólnej realizacji NCR, w celu uproszczenia sposobu realizacji celu.



W projekcie przewidziano też nowe obowiązki dla Prezesa URE. Będzie on corocznie określał wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej, w oparciu o dane na temat struktury surowców wykorzystanych do wytworzenia energii elektrycznej w Polsce, a następnie podawał go do publicznej wiadomości.

Ponadto, zgodnie z projektem, w zakresie kompetencji Prezesa URE, znajdzie się prowadzenie ewidencji dokumentów potwierdzających osiągnięcie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym i podawanie do publicznej wiadomości informacji z nimi związanych.



Projekt zakłada też objęcie przepisami ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wodoru wykorzystywanego w transporcie. W projekcie zawarto przepisy, na podstawie których wodór, tak jak inne paliwa obecnie stosowane w transporcie, będzie podlegał kontroli jakości na każdym etapie obrotu na rynku.