Rząd wysłał pismo do KE w sprawie zmniejszenia VAT na paliwa

Rząd wysyła kolejne pismo do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zmniejszenie VAT na paliwa - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Już dzisiaj wysyłamy kolejne pismo do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na zmniejszenie podatku VAT na paliwa" - powiedział premier podczas konferencji prasowej.

Sejm znowelizował niedawno ustawę o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona m.in. obniżkę do minimum, na które pozwalają regulacje unijne, stawek akcyzy na paliwa w okresie od 20 do 31 grudnia br. i od 1 stycznia do 31 maja 2022 r.

Według uzasadnienia ustawy po obniżce grudniowej olej napędowy może być tańszy o 8 gr na litrze (a po uwzględnieniu VAT - o 10 gr), a od 1 stycznia do 31 maja - o 5 gr na litrze (o 6 gr z VAT). Benzyna w grudniu może potanieć o 14 gr/l (z VAT o 17 gr), a od stycznia - o 11 gr/l (z VAT o 18 gr na litrze).