Sąd nie powiedział ostatniego słowa w sprawie Orlenu i Polska Press

We wtorek, 14 kwietnia, ukazało się uzasadnienie decyzji sądu w sprawie wstrzymania przez Orlen wykonywania praw właścicielskich w Polska Press. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek twierdzi, że postanowienie sądu nie ogranicza praw właścicielskich, a poza tym jest „bezzasadne”.

Orzeczenie na wszelki wypadek

- Prezes UOKiK zamierza złożyć do sądu wniosek o przyspieszenie rozstrzygnięcia odwołania RPO od wydanej decyzji. Uznajemy, że okoliczności wydania środka tymczasowego, w tym brak zapoznania się przez sąd ze stanowiskiem Prezesa UOKiK oraz przekazanym materiałem postępowania, rodzi poważne wątpliwości, czy nie doszło do naruszenia praw przedsiębiorców - dodał.Urząd podkreśla niejako prewencyjny charakter decyzji sądu. - Sąd, wydając postanowienie, nie odnosił się do merytorycznych zagadnień w zakresie tego, czy decyzja została wydana zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i w oparciu o przewidziane prawem kryteria. Postanowienie dotyczy wyłącznie kwestii możliwości „zawieszenia” wykonywania decyzji do czasu rozstrzygnięcia wniesionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich odwołania - czytamy w stanowisku UOKiK.Co dalej? Należy poczekać na rozstrzygnięcie sądu co do samej decyzji UOKiK – to bowiem jeszcze nie nastąpiło. Wstrzymanie wykonania decyzji UOKiK nie oznacza bowiem, że sąd podzieli argumenty RPO i zmieni decyzje UOKiK – chociaż taki scenariusz też jest możliwy. Jeśli sąd oddali skargę RPO, władza Orlenu w Polska Press zostanie „odwieszona”. Jeśli nie – do sprawy będzie musiał ponownie odnieść się UOKiK.