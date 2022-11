Sąd odroczył proces w sprawie unieważnienia połączenia Lotosu z Orlenem

Sąd Okręgowy w Łodzi po pierwszej rozprawie podjął decyzję o odroczeniu do 26 stycznia 2023 procesu w sprawie unieważnienia lub uchylenia uchwały o połączenia Lotosu z Orlenem.

Fuzja Orlenu z Lotosem stała się faktem 1 sierpnia tego roku, gdy dokonano stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Akcjonariusze mniejszościowi Orlenu zamierzają przed sądem doprowadzić do unieważnienia uchwał WZA w sprawie połączenia spółek paliwowych.

Sąd dał stronom czas na ustosunkowanie się do swoich wzajemnych argumentów i odroczył proces do stycznia przyszłego roku.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Lotos w lipcu 2022 roku dwaj akcjonariusze mniejszościowi głosowali przeciwko uchwale o wyrażeniu zgody na połączenie spółki z Orlenem i zgłosili swój sprzeciw do protokołu. Kilka dni później - 19 sierpnia - Bogdan Kamola i Jan Trzciński złożyli pozew w tej sprawie do sądu. Zdaniem skarżących fuzję spółek jest ona szkodliwa dla akcjonariuszy, a także dla obu spółek.

- Poprzez konieczność zastosowania środków zaradczych i sprzedaż kluczowych aktywów ta fuzja utraciła jakikolwiek sens ekonomiczny - powiedział jeden z powodów w tej sprawie Jan Trzciński.

Po kilku miesiącach oczekiwania, przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces w sprawie unieważnienia lub uchylenia uchwały o połączeniu Grupy Lotos z Orlenem. Początkowo sąd zarezerwował pięć sześciogodzinnych rozpraw, pomiędzy 24 listopada a 2 grudnia tego roku, jednak po pierwszej rozprawie proces został odroczony do 26 stycznia 2023 roku.

Sąd Okręgowy w Łodzi odroczył proces w sprawie unieważnienia uchwał do stycznia 2023 roku

- W pierwszej kolejności sąd badał zagadnienia formalne związane z przeprowadzeniem połączenia spółek. Strony zostały zobowiązane do ustosunkowania się do swoich wzajemnych argumentów, po czym proces będzie kontynuowany - powiedział cytowany w komunikacie radca prawny Łukasz Roszko, pełnomocnik powodów z kancelarii K&S Kardasz Staszak

Na wniosek pozwanej spółki sąd przesłuchał, w charakterze świadka, prawnika z kancelarii, która współorganizowała WZA, a obecnie reprezentuje Orlen w procesie o wstrzymanie fuzji.

Czy za cofnięciem fuzji Lotosu z Orlenem przemawiają argumenty ekonomiczne?

Kancelaria K&S Kardasz Staszak przedstawiła opracowanie przygotowane przez Dariusza Wieczorka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, który jest zdania, że fuzja Lotosu powinna zostać zatrzymana, a właściwie cofnięta ponieważ przemawiają za tym argumenty ekonomiczne, ale także związane z bezpieczeństwem państwa.

- Nie dość, że już wcześniej byliśmy zmuszeni do importu diesla, to teraz w jeszcze większym stopniu uzależnimy się od produkcji zagranicznej. Saudi Aramco po zakupie udziałów w Rafinerii Gdańskiej nabędzie także prawo do połowy produkcji tej rafinerii. Być może produkty te pozostaną w Polsce, ale może Saudowie nie muszą kierować interesami polskimi i mogą sprzedawać deficytowy, na rynku europejskim diesel w dowolnym kraju - uważa Dariusz Wieczorek

Trudno sobie wyobrazić, aby proces fuzji paliwowych mógł zostać cofnięty, ale o wszystkim zadecyduje sąd

Fuzja Lotosu z Orlenem stała się faktem gdy w Krajowym Rejestrze Sądowym dokonano 1 sierpnia tego roku niezbędnych wpisów. Zarząd GPW w Warszawie zdecydował o zawieszeniu od 29 lipca obrotu akcjami Lotosu do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu, co nastąpiło 12 sierpnia.

W związku z procedurą połączeniową Orlen wyemitował 198 738 864 akcji. Każdy posiadacz akcji Lotosu otrzymał 1,075 akcji nowej emisji Orlenu.

List intencyjny w sprawie rozpoczęcia prac nad przejęciem kontroli kapitałowej przez Orlen na Grupa Lotos koncern podpisał 27 lutego 2018 roku z ówczesnym ministrem energii.

20 czerwca 2022 roku Orlen, pod pewnymi warunkami kapitałowymi, otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie.