Sąd wyznaczył nadzorcę w Onico. Sanacja ma dać stabilizację ekonomiczną

Sąd ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego w ramach toczącego się postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego spółki Onico. Borykający się z poważnymi kłopotami finansowymi niezależny dostawca paliw i LPG przekonuje, że przeprowadzenie procesu sanacji umożliwi osiągnięcie celów zdefiniowanych w dokumentacji złożonej w sądzie. Działania ukierunkowane są na restrukturyzację spółki.

Gigantyczna strata

Podstawą otwarcia postępowania sanacyjnego jest fakt, że spółka ma zaburzoną płynność finansową. W oparciu o posiadane koncesje oraz spółki zależne z grupy Onico firma planuje prowadzenie procesu sanacji skutkującej przywróceniem płynności finansowej oraz stopniowym poszerzaniem działalności podstawowej – informowało wówczas Onico. Następnie, 1 sierpnia 2019 r., zarząd Onico złożył wniosek o ogłoszenie upadłości. Onico wyjaśniało wówczas, że okolicznościami uzasadniającymi złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.Także w sierpniu Onico otrzymało od BNP Paribas w Genewie oświadczenie o przejęciu przedmiotu zastawu rejestrowego na własność w celu zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności, tj. roszczeń pieniężnych wobec Onico w kwocie ponad 9,7 mln dolarów amerykańskich. Chodzi o olej napędowy składowany w magazynach spółki Baltchem w Świnoujściu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy Onico w trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 1,35 mld zł, w porównaniu do 2,29 mld zł rok wcześniej. Grupa zanotowała 117,58 mln zł straty netto w porównaniu do 6,06 mln zł zysku w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku.Onico to polska spółka notowana od 2011 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych na alternatywnym rynku NewConnect. Zajmuje się obrotem paliwami, ze szczególnym uwzględnieniem LPG, diesla i biopaliw do polskich i międzynarodowych koncernów oraz do odbiorców indywidualnych. Realizuje transgraniczne dostawy paliw płynnych przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego.