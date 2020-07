Samochody z Orlenu dla Krajowej Administracji Skarbowej

Skuteczne wprowadzenie pakietu paliwowego to wyższa sprzedaż legalnych produktów, ale też większe wpływy do budżetu państwa. W 2019 r. odprowadziliśmy do budżetu 38 mld zł, w 2015 r. gdy pakiet jeszcze nie obowiązywał, było to 25 mld zł. Wspieramy rząd w walce z szarą strefą pic.twitter.com/mjKUyUrPOX