Sankcje na ropę działają. Rosja traci miliardy

127 mln dolarów dziennie - tyle według szacunków ekspertów traci Rosja z powodu unijnych sankcji na ropę naftową. W tym roku skala strat ma być jeszcze większa. To może być poważnym zagrożeniem dla rosyjskiego budżetu.

Kreml w obliczu sankcji szuka nowych odbiorców dla swojej ropy, głównie w Azji.

Jednak przy gigantycznej przecenie rosyjskiego surowca, straty Moskwy idą w setki milionów dolarów.

Utrzymanie i zaostrzanie sankcji na ropę przez UE i G7 będzie miało kluczowe znaczenie w osłabieniu budżetu Rosji finansującego wojnę z Ukrainą – oceniają eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Sektor ropy naftowej i gazu jest najistotniejszy dla rosyjskiej gospodarki. W ubiegłym roku odpowiadał za około 20 proc. rosyjskiego PKB i ok. 51 proc. wartości jej eksportu. Teraz jednak, w obliczu sankcji Zachodu, ten filar rosyjskiego budżetu zaczyna się chwiać.

Zachód wobec wojny uderza w najcenniejsze aktywa Rosji

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 r. zaczęło obowiązywać europejskie embargo na sprowadzanie rosyjskiej ropy naftowej drogą morską. Od tego czasu obowiązuje też ustalony przez UE, G7 i Australię na 60 dolarów za baryłkę limit ceny rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską.

I choć Kreml szuka nowych odbiorców, głównie w Azji, a rosyjska ropa wciąż płynie rurociągiem Przyjaźń do Europy na podstawie długoterminowych kontraktów, to Moskwa straty liczy już w setkach milionów dolarów.

Skala strat Moskwy z powodu unijnych sankcji na ropę będzie rosła

Według obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Rosja traci obecnie z powodu unijnych sankcji na ropę naftową co najmniej 127 mln dolarów dziennie. A skala strat będzie tylko rosła. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREC) szacuje, że straty te w 2023 r. wyniosą średnio 160 mln dolarów dziennie. Obniży to całość przychodów rosyjskiego sektora naftowego o około 20 proc.

Eksperci PIE wskazują, że obserwowany od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r. dynamiczny spadek cen rosyjskiej ropy, w tym gatunku Urals (o 44 proc.) i eksportowanej na rynki azjatyckie ESPO7 (o 16 proc.), będzie stanowił znaczne wyzwanie dla rosyjskiego budżetu i gospodarki. Perspektywa wejścia w życie sankcji UE i G7 wystarczyła, żeby eksport rosyjskiej ropy był w 2022 r. niższy o 3 proc. rok do roku.

W 2022 r. podatki związane z wydobyciem i eksportem ropy, gazu i produktów ropopochodnych zapewniały 42 proc. wpływów do budżetu Rosji. Podatki tylko z wydobycia i eksportu ropy naftowej stanowiły 29 proc. rosyjskiego budżetu.

Szukanie nowych odbiorców nie pomoże Moskwie w obliczu przeceny ropy

Jak wylicza PIE, cena ropy Urals przyjęta w rosyjskim budżecie na 2023 r. wynosi 70 dolarów za baryłkę i znacząco odstaje od obecnej i prognoz rynkowych. Średnia cena Urals w styczniu 2023 r. wynosiła ok. 54 dolarów za baryłkę.

Według agencji Argus Media, średnia cena ropy Urals w 2023 r. wyniesie tylko 53,1 dolarów za baryłkę. Tym samym dochody budżetowe Rosji z podatków od wydobycia i eksportu ropy w 2023 r. mogą być przeszacowane nawet o 26 proc., co oznaczałoby zawyżenie wpływów do budżetu o 7,5 proc.

W tej sytuacji Kreml usiłuje się ratować, szukając nowych odbiorców swoich kluczowych surowców, głównie w Azji. Władze oficjalnie przekonują, że sankcje nie wpływają na biznes naftowy. Prezydent Władimir Putin podczas spotkania z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem, do którego doszło online 17 stycznia, informował, że wydobycie ropy w Rosji wzrosło o 2 proc. w 2022 roku do łącznej wartości 535 milionów ton, pomimo sankcji.

Jednak rynki azjatyckie nie są wystarczającym substytutem dostaw do Europy. Jak wylicza PIE, eksport rosyjskiej ropy do Indii wzrósł 33-krotnie rok do roku, jednak ropa była tam sprzedawana po zaniżonych cenach na poziomie 30 dolarów za baryłkę, a więc 63 proc. niżej niż średnia cena Urals w 2022 r. To ponad trzykrotnie taniej niż średnia cena ropy Brent w 2022 r.

Koszty wydobycia rosyjskiej ropy szacuje się w zależności od złoża na 30-50 dolarów za baryłkę.

Moskwie trudniej finansować coraz droższą wojnę

Kurczące się wpływy do budżetu ze sprzedaży surowców są poważnym ciosem dla Moskwy, która musi finansować coraz droższą wojnę. Jak wyliczał niedawno magazyn Forbes w swoim ukraińskim wydaniu, wojna kosztuje obecnie Moskwę co najmniej 10 mld dolarów miesięcznie.

Wydatki rosną ze względu na wzrost liczby żołnierzy. Jednak największą pozycję w budżecie armii rosyjskiej, stanowiącą jedną trzecią wszystkich wydatków, jest technika wojskowa i technologia. Najdroższe są rakiety, następnie broń, amunicja i paliwa.